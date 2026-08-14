«Σε 40 ημέρες θα έχει λυθεί το πρόβλημα και τα τρία Πανεπιστήμια θα λειτουργούν κανονικά», είναι η εκτίμηση.

Ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν έχει κανένα πρόβλημα, απλώς η ΕΘΑΑΕ δεν εφάρμοσε σωστά το νόμο.

Η παραπάνω εκτίμηση έγινε σε επικοινωνία αρμόδιων αρχών με τη στήλη, με αφορμή το σχόλιο της στήλης με τίτλο «Κυβερνητική σιωπή για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια» (ΕΔΩ) και το ερώτημα γιατί κανείς από τους αρμόδιους υπουργούς δεν έκανε μια έστω δήλωση.

Η κυβέρνηση θεωρεί πως με βάση και το σκεπτικό του ΣτΕ ο νόμος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και πως το πρόβλημα προέκυψε πως η ΕΘΑΕΕ, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο πρόεδρός της Περικλής Μήτκας δεν εξέδωσαν σωστή εφαρμοστική απόφαση, με αποτέλεσμα να προκύψει το πρόβλημα.

Οι ίδιες πηγές προεξοφλούν πως εντός 40 ημερών θα υπάρξει νέα εφαρμοστική απόφαση από τον Π. Μήτκα και την ανεξάρτητη αρχή και τα τρία μη κρατικά πανεπιστήμια δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Και από τη στιγμή που ο νόμος δεν έχει κανένα πρόβλημα και το λάθος έγινε από την ΕΘΑΑΕ, δεν είχαν κανένα λόγο υπουργοί να βγάλουν ανακοίνωση.

Αυτά από τις αρμόδιες αρχές που βγάζουν ειδήσεις...

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Β.Σκ.