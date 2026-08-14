«Από το πρωί δεν πέρασε ψυχή» λέει ιδιοκτήτης καταστήματος τουριστικών ειδών στη Σίβηρη.

Δεκάδες μικροεστίες φωτιάς που «καπνίζουν» αλλά και τον άνεμο που αναμένεται να ενισχυθεί σε λίγες ώρες, έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στη στροφή Κασσανδρείας έχει απαγορευθεί και ιδιοκτήτες σπιτιών που θέλουν να προσεγγίσουν την περιοχή για να ελέγξουν την κατάστασή τους μετά την πυρκαγιά, αναμένουν στο σημείο ή προσπαθούν να περάσουν από άλλους δρόμους.

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι και όσοι παρέμειναν στη Σίβηρη, άνοιξαν σήμερα τα καταστήματα τους προσπαθώντας να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, παραμονή του 15Αύγουστου. Το παραθεριστικό θέρετρο όμως που αυτές τις μέρες θα βρισκόταν στο ζενίθ της τουριστικής κίνησης, είναι εντελώς έρημο και στον αέρα πλανάται έντονα η μυρωδιά του καμένου. Φαίνεται ότι και οι τελευταίοι τουρίστες έχουν εγκαταλείψει την περιοχή και παντού επικρατεί ερημιά την οποία διακόπτει μόνο ο θόρυβος των πυροσβεστικών αεροσκαφών που κάνουν συνεχώς ρίψεις νερού στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς.

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«Από το πρωί δεν πέρασε ψυχή» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Καϊτάρης, ιδιοκτήτης καταστήματος τουριστικών ειδών στη Σίβηρη. Σχολιάζει δε ότι αυτές οι μέρες, κοντά στον Δεκαπενταύγουστο, που είναι κορυφαίες όσον αφορά την τουριστική κίνηση, φέτος θα είναι ερημικές εξαιτίας της πυρκαγιάς.

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Στην παραλία της Σίβηρης που τέτοια εποχή θα έσφυζε από ζωή και λουόμενους, ελάχιστοι κατέβηκαν για μια πρωινή βουτιά. O ναυαγοσώστης κατέβηκε για υπηρεσία σε μια άδεια ακτή. Άδεια είναι και τα μαγαζιά εστίασης, με τα τραπεζάκια δίπλα στο κύμα που, υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν γεμάτα από νωρίς το πρωί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ