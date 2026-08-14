Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2026 κατά 6,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Νέες πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία προοιωνίζεται η ισχυρή άνοδος των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, με την ενέργεια και τα πετρελαϊκά προϊόντα να πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούνιο δείχνουν σημαντική αύξηση του κόστους των προϊόντων που εισάγονται και χρησιμοποιούνται από τις εγχώριες επιχειρήσεις, εξέλιξη που δημιουργεί τον κίνδυνο μέρος των αυξήσεων να περάσει σταδιακά στις τελικές τιμές.

Άλμα 6,9% στις τιμές εισαγωγών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2026 κατά 6,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για έντονη αντιστροφή της εικόνας σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς τον Ιούνιο του 2025 είχε καταγραφεί ετήσια μείωση 4,7%.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των τιμών, καθώς ο συγκεκριμένος δείκτης καταγράφει τις μεταβολές στο κόστος προϊόντων από τους τομείς των ορυχείων, της μεταποίησης και της ενέργειας που εισάγονται από το εξωτερικό και διοχετεύονται σε επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς, η αύξησή του δεν ταυτίζεται με άνοδο του πληθωρισμού καταναλωτή, αποτελεί όμως ένδειξη ενίσχυσης του εισαγόμενου κόστους που μπορεί να τροφοδοτήσει ανατιμήσεις εφόσον μετακυλιστεί στην παραγωγή και, στη συνέχεια, στην κατανάλωση.

Ενέργεια και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Το μεγαλύτερο μέρος της πίεσης έρχεται από τις αγορές εκτός Ευρωζώνης. Οι τιμές των εισαγωγών από τις συγκεκριμένες χώρες αυξήθηκαν κατά 11,5% σε ετήσια βάση, έναντι μόλις 1% για τις εισαγωγές από την Ευρωζώνη.

Καταλύτης παραμένει η ενέργεια. Ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 21,1% σε ετήσια βάση, ενώ στα προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωζώνης η άνοδος έφθασε το 21,3%. Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι αυξήσεις σε επιμέρους κλάδους: οι τιμές στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου εκτινάχθηκαν κατά 30,6%, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου κατά 20,3% και στην άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 17,5%.

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«Ανάσα» από τη μηνιαία πτώση

Υπάρχει, πάντως, ένα στοιχείο αποκλιμάκωσης. Σε σύγκριση με τον Μάιο, οι τιμές εισαγωγών μειώθηκαν κατά 4,1%, κυρίως λόγω της πτώσης της ενέργειας κατά 12,7%.