Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,6% το 2025, στα 6,013 δισ. ευρώ από 5,694 δισ. ευρώ το 2024.

Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε το 2025 η Eurolife FFH, με τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου, στις ασφαλίσεις ζωής και στις γενικές ασφαλίσεις, να εμφανίζουν βελτιωμένες επιδόσεις, σε μια χρονιά κατά την οποία η ελληνική ασφαλιστική αγορά συνέχισε να αναπτύσσεται.

Τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε επίπεδο αποτελεσμάτων είχε η Eurolife FFH Ασφαλίσεων Ζωής, η οποία έκλεισε τη χρήση με κέρδη προ φόρων 193,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45,5% σε σύγκριση με τα 133 εκατ. ευρώ του 2024. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ενίσχυση της κερδοφορίας συνδέεται κυρίως με τη μείωση κατά 57,4 εκατ. ευρώ των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων ασφάλισης, εξέλιξη που αποδίδεται στις υψηλότερες καμπύλες αποδόσεων κατά τη διάρκεια του 2025.

Η παραγωγή της εταιρείας ζωής παρέμεινε προσανατολισμένη κυρίως στα προϊόντα Unit Linked, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 69,1% των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, έναντι 68,6% το 2024. Τα παραδοσιακά προϊόντα ζωής αντιπροσώπευαν το 27,8% και τα συνταξιοδοτικά προϊόντα το 3,2%. Σε επίπεδο δικτύων διανομής, το 76,3% της παραγωγής προήλθε από ασφαλιστικά προϊόντα που διατίθενται μέσω τράπεζας και το 23,7% από πράκτορες και διαμεσολαβητές.

Ανοδική ήταν και η εικόνα της Eurolife FFH Γενικών Ασφαλίσεων. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 16,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,3 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 73%.

Η εταιρεία αποδίδει τη σημαντική αυτή βελτίωση κυρίως στην καλύτερη επίδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της.

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Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της εταιρείας γενικών ασφαλίσεων ανέρχονταν σε 91,627 εκατ. ευρώ, έναντι 77,813 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε σε 61,926 εκατ. ευρώ και η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) σε 15,481 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR παρέμεινε στο 148%, ενώ ο δείκτης MCR διαμορφώθηκε στο 592%, από 594% το 2024.

Οι επιδόσεις καταγράφηκαν σε ένα θετικό περιβάλλον για τον ασφαλιστικό κλάδο. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,6% το 2025, στα 6,013 δισ. ευρώ από 5,694 δισ. ευρώ το 2024. Από αυτά, 3,204 δισ. ευρώ αφορούσαν γενικές ασφαλίσεις και 2,809 δισ. ευρώ ασφαλίσεις ζωής. Οι γενικές ασφαλίσεις αυξήθηκαν κατά 8,3%, ενώ οι ασφαλίσεις ζωής ενισχύθηκαν κατά 2,7%.