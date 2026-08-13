Το ΣτΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους για τα CITY College University of York, Keele University και Anatolia College.

Προβληματισμό και ανασφάλεια σε οικογένειες και φοιτητές έχει προκαλέσει η ξαφνική ανάκληση τριών αδειών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το ΣτΕ. Με μια μακροσκελή ανακοίνωση το Συμβούλιο της Επικρατείας εξηγεί το σκεπτικό πίσω από τις αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος (7μελης σύνθεσης) για τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ΣτΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών στο σύνολό τους για τα CITY College University of York, Keele University και Anatolia College.

Στην ανακοίνωσή του το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι:

Ακυρώθηκε πράξη του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ΝΠΠΕ διότι ο αρμόδιος οργανισμός για την πιστοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, ο ΕΟΠΠΕΠ, δεν είχε διαπιστώσει τη συμμόρφωση του παραρτήματος ΝΠΠΕ στις παρατηρήσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Ακυρώθηκε πράξη του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ΝΠΠΕ διότι στηρίχθηκε σε σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) μέλος της οποίας είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα.

Με τρεις αποφάσεις του ΣτΕ ακυρώθηκαν αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών αφενός, λόγω της ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων ΝΠΠΕ και, αφετέρου, διότι τα στοιχεία, που περιέχονται στο παράρτημα της 48136/17.12.2024 απόφασης της ΕΘΑΑΕ, με βάση τα οποία έλαβε χώρα η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, δεν συνιστούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΣτΕ έχει ως εξής:

«Δημοσιεύθηκαν σήμερα οι 1167-72/2026 αποφάσεις της επταμελούς συνθέσεως του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Δ. Κυριλλόπουλος, Εισηγητής: Ε. Αργυρός, Πάρεδρος) που αφορούν τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με τις αποφάσεις αυτές επαναλήφθηκαν τα κριθέντα στις 1919 και 1920/2025 αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ΝΠΠΕ, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα η ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από χώρα συμβεβλημένη στη GATS, κατά τους όρους ειδικού νόμου, με τον οποίο διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο σπουδών και η ακαδημαϊκή ελευθερία. Επίσης, απερρίφθη ο λόγος ακυρώσεως ότι τα προσφερόμενα από τα ΝΠΠΕ προγράμματα σπουδών θα έπρεπε να έχουν αναγνωρισθεί από το μητρικό ίδρυμα και τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του κράτους στο οποίο εδρεύει αυτό, διότι τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνονται στην εκπαιδευτική συμφωνία μεταξύ μητρικού ιδρύματος και ΝΠΠΕ με βάση την οποία το μητρικό ίδρυμα ελέγχει το ΝΠΠΕ.

Περαιτέρω, το Γ΄ Τμήμα εξέτασε επιμέρους ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τη νομιμότητα της διοικητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αδειοδότησης και πιστοποίησης. Συγκεκριμένα:

Με τις 1167 και 1169/2026 αποφάσεις ακυρώθηκαν πράξεις του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τις οποίες χορηγήθηκε άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ΝΠΠΕ διότι o Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος ήταν αρμόδιος να βεβαιώσει ότι το ΝΠΠΕ διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές, παρέλειψε να διαπιστώσει αμελλητί και, πάντως, μέχρι τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τη συμμόρφωση του παραρτήματος ΝΠΠΕ στις παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει ο ΕΟΠΠΕΠ, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, και αφορούσαν τη διενέργεια κτιριολογικών προσαρμογών και την προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων.

Με την 1171/2021 απόφαση ακυρώθηκε πράξη του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος ΝΠΠΕ διότι στηρίχθηκε σε σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), μέλος της οποίας είχε σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα και, συνεπώς, μπορούσε να προκληθεί υπόνοια μεροληψίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Τέλος, με τις 1168, 1170 και 1172/2026 αποφάσεις ακυρώθηκαν αποφάσεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών αφενός, λόγω της ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων ΝΠΠΕ (με τις 1167, 1169 και 1171/2026 αποφάσεις) και, αφετέρου, διότι τα στοιχεία, που περιέχονται στο Παράρτημα της 48136/17.12.2024 απόφασης της ΕΘΑΑΕ, με βάση τα οποία έλαβε χώρα η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, δεν συνιστούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, προς τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται τα προγράμματα σπουδών των ΝΠΠΕ, όπως ορίζουν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 5094/2024».

Υπ. Παιδείας για απόφαση ΣτΕ: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Ανακοίνωση για την απόφαση του ΣτΕ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εξέδωσε το Υπ. Παιδείας, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις που ελήφθησαν αφορούν στην εφαρμογή του νομοσχεδίου και δεν απειλούνται τα εξάμηνα.

Οπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (13/08), οι αιτήσεις ακύρωσης που είχαν κατατεθεί στο ΣτΕ για το York και το Keele από τον νομικό και καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάνο Λαζαράτο, έγιναν δεκτές από το δικαστήριο. Επίσης, σύμφωνα με σχετική απόφαση, δεκτή έγινε και η σχετική αίτηση που έχει κατατεθεί για τα προγράμματα του Ανατόλια.

Το αρμόδιο Υπουργείο από τη δική του μεριά σημειώνει πως οι πλημμέλειες που εντοπίζονται από το Δικαστήριο δεν αφορούν τον ν. 5094/2024, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας και προστίθεται πως πρόκειται για θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και όχι για ζητήματα που αφορούν τον νόμο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο αφορούν: α) την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, β) επιμέρους ζήτημα ως προς τη σύνθεση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε από την ΕΘΑΑΕ και γ) τη μη έγκαιρη έκδοση της απαιτούμενης διαπιστωτικής πράξης του ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τη συμμόρφωση προς παρατηρήσεις που αφορούσαν τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή, σημειώνεται ακόμη.

Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη για τα Ν.Π.Π.Ε. -Εκτεθειμένη η κυβέρνηση

Ανακοίνωση Στέφανου Παραστατίδη, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας και προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Πιερρακάκη και συνιστά εξέλιξη μείζονος σημασίας.

Είχαμε εξαρχής επισημάνει τα κενά του βαθμού συμμετοχής των μητρικών πανεπιστημίων και την κατ΄ ουσίαν ανωτατοποίηση κάποιων κολλεγίων σε πανεπιστήμια. Με αλεπάλληλες ερωτήσεις θέσαμε το θέμα της μη αποδεδειγμένης συμμετοχής του μητρικού πανεπιστημίου στα παράβολα και τις εγγυητικές επιστολές, στο κεφάλαιο αλλά και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση. Συγχρόνως είχαμε θίξει με εμφατικό τρόπο τα προβλήματα των εγκαταστάσεων και τις άδειες που δόθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις στις υποδομές.

Ακόμη, θίξαμε τα σοβαρά κενά στα προγράμματα σπουδών και τη μη πιστοποίηση των προγραμμάτων από τις αντίστοιχες αρχές πιστοποίησης ποιότητας των χωρών προέλευσης. Επιπρόσθετα, δεν υπήρχαν καν οι απαιτούμενες ως προς το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών εγκαταστάσεις, κάτι που προφανώς εντόπισε και το ΣτΕ στη δική του αξιολόγηση.

Οι δύο προσφυγές αφορούσαν τον τρόπο αδειοδότησης των ιδρυμάτων και τη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών του καθενός εκ των ιδρυμάτων.

Η μη συμμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η συμμετοχή προσώπων στη διαδικασία αξιολόγησης που ενέχουν πιθανότητα μεροληψίας, τα ελλιπή ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια στα προγράμματα σπουδών ήταν πιθανώς κάποιοι από τους λόγους που οδήγησαν το ΣτΕ στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας.

Αναμένουμε την καθαρογραφή και δημοσίευση των αποφάσεων, ώστε να τοποθετηθούμε με θεσμική υπευθυνότητα και επί του περιεχομένου και του σκεπτικού τους. Επισημαίνουμε, δε, εκ των προτέρων ότι αυτά που θα αποκαλυφθούν για τις νέες αδειοδοτήσεις είναι δυστυχώς ακόμη χειρότερα.

Συνοψίζοντας, η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για τη fast-track εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης υλοποιήθηκε με ένα νομοθετικό γονατογράφημα και η εφαρμογή του πλέον εξελίσσεται σε φιάσκο πρωτοφανών διαστάσεων.

Ωστόσο, για το φιάσκο αυτό, για εμάς στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρχει η λέξη δικαίωση.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωση όταν εκατοντάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους

έχουν καταβάλει δίδακτρα, έχουν ξεκινήσει σπουδές, βλέπουν το μέλλον στο οποίο έχουν επενδύσει να καταρρέει.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες και οφείλουν να αναληφθούν στο ακέραιο.

Μπλόκο ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Για «προχειρότητα και βιασύνη» εγκαλεί την κυβέρνηση η ΕΛΑΣ

Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την ακύρωση από το ΣτΕ, τριών αδειών λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων εξαπολύει η ΕΛΑΣ.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η «βιασύνη και η προχειρότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως προς τη νομοθέτηση και την εφαρμογή του Νόμου Πιερρακάκη (ν. 5094/2024) επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου των πολιτών βάζοντας σε περιπέτειες εκατοντάδες εγγεγραμμένους φοιτητές/τριες στα ΝΠΠΕ».

Καταλήγει δε αναφέροντας ότι με «σύνεση και υπευθυνότητα η ΕΛ.Α.Σ. και ο Πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας έχουμε δεσμευτεί στην τήρηση της νομιμότητας και στην αναγκαία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα παραρτήματα διεθνών ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Δε θα επιτρέψουμε την επικράτηση σκοπιμοτήτων και ασυδοσίας στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην πατρίδα μας.

Νέα Αριστερά: «Να καταργηθεί ο νόμος Πιερρακάκη τώρα!»

Την απόφαση του ΣτΕ για την ακύρωση των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων Keele, York και Anatolia σχολιάζει η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για «κόλαφο» για την κυβέρνηση.

Παράλληλα, ζητά την κατάργηση του Νόμου Πιερρακάκη, την απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων και την επιστροφή διδάκτρων και αποζημίωση των διδασκόντων.