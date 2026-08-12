Σε συναγερμό για ακραία εκδήλωση πυρκαγιάς μπαίνουν Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βοιωτία και Εύβοια λόγω της αλλαγής σκηνικού του καιρού.

Έως και το Σάββατο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι καθώς ο καιρός αλλάζει δραστικά. Η πολιτεία θέτει σε εφαρμογή Red Code για 5 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή από την Πέμπτη 9/12 έως και το Σάββατο (Δεκαπενταύγουστος) αφού η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού σήμανε συναγερμό για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Τι αλλάζει από την Πέμπτη στον καιρό

Η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου επισημαίνει πως από την Πέμπτη αυξάνονται τα μποφόρ στο Αιγαίο με δυνατές ριπές ανέμων ενώ παράλληλα πέφτει η θερμοκρασία πιο χαμηλά από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η επικινδυνότητα των επόμενων ημερών όπως τονίζει έγκειται στο γεγονός πως οι θυελλώδεις άνεμοι θα ξεκινούν από τη Θράκη, θα σαρώνουν όλο το Αιγαίο μέχρι και τα νότια της Κρήτης.

Τονίζει πως ειδικά την Παρασκευή και το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και «θα έχουμε Δεκαπενταύγουστο με ψύχρα».

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Παράλληλα, μπόρες και καταιγίδες αναμένονται από την Πέμπτη το μεσημέρι ειδικά στα βόρεια της χώρας, φαινόμενο που θα εξασθενίσει προς το βράδυ.

Αναλυτικά ο καιρός μέχρι την Κυριακή

Ο καιρός την Πέμπτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός την Πέμπτη 13/8 θα είναι γενικά αίθριος ενώ από το μεσημέρι στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα φτάσει στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Στερεά τοπικά θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία την Παρασκευή αναμένεται να σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

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Ο καιρός το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες αναμένονται τον Δεκαπενταύγουστο, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και σε Ήπειρο και δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς 9 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος αλλά με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια θα είναι ο καιρός την Κυριακή. Το μεσημέρι και το απόγευμα ενδεχομένως να υπάρξουν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά στην Ήπειρο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2087483514811801612/history}

Σε συναγερμό Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Βοιωτία και Εύβοια

Την ίδια ώρα σε συναγερμό τίθενται 5 περιοχες της χώρας ανάμεσά τους και η Αττική την Πέμπτη καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

«Η αυριανή ημέρα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία και Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατηγορία 5, ενώ μεγάλος αριθμός περιοχών θα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο» προειδοποίησε κατα΄τη συνεδρίαση των αρμόδιων φορέων στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου)

{https://x.com/CivPro_GR/status/2087483514811801612}

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Άρτας, ΠΕ Πρέβεζας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για την Πέμπτη:

Η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

• Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου

• Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).