Το σκάφος φέρεται να ήταν υπερφορτωμένο, καθώς είχε χωρητικότητα 90 ατόμων, αλλά στο ταξίδι επέβαιναν πολύ περισσότεροι.

Τραγωδία σημειώθηκε στη λίμνη Καρίμπα της Ζιμπάμπουε, όταν ένα σκάφος ανατράπηκε την Τρίτη (11/08), με αποτέλεσμα τουλάχιστον 44 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκαν την Τετάρτη (12/08), ενώ στην περιοχή μεταφέρθηκε και ειδική ομάδα δυτών για να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τη Πολιτική Προστασία της Ζιμπάμπουε, το σκάφος είχε σχεδιαστεί για να μεταφέρει έως 90 επιβάτες. Ωστόσο, βάσει των στοιχείων από την πώληση των εισιτηρίων, στο σκάφος βρίσκονταν 114 ενήλικες και πέντε μέλη του πληρώματος, ενώ δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των παιδιών που επέβαιναν.

Μέλος του πληρώματος ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση της χώρας ότι ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στο πλοίο ενδέχεται να έφτανε τους 153.

{https://x.com/HeraldZimbabwe/status/2087523065391378632}

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Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το σκάφος, που είχε αναχωρήσει από την πόλη Καρίμπα με προορισμό νησιά και αλιευτικές εγκαταστάσεις της λίμνης, βρέθηκε αντιμέτωπο με μεγάλα κύματα.

Επιβάτης δήλωσε ότι περίπου 30 λεπτά μετά την αναχώρηση άρχισε να εισέρχεται νερό στο σκάφος, πριν αυτό τελικά ανατραπεί.

Βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ζιμπάμπουε δείχνει ανθρώπους πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος, την ώρα που αρκετά ταχύπλοα σπεύδουν να τους βοηθήσουν. Στην περιοχή επιχειρούσε παράλληλα και ελικόπτερο.

{https://x.com/SABCNews/status/2087527101867987067}

Άλλο βίντεο, τραβηγμένο από την ακτή, καταγράφει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στη λίμνη λίγο πριν από το δυστύχημα. Ο άνθρωπος που κατέγραψε τις εικόνες περιέγραψε τη λίμνη ως ιδιαίτερα ταραγμένη.

{https://x.com/affair_africa/status/2087424723290300510}

Η λίμνη όπου έχουν σημειωθεί και άλλα δυστυχήματα

Η λίμνη Καρίμπα είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στον κόσμο σε όγκο νερού και εκτείνεται σε μήκος περίπου 240 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων της Ζιμπάμπουε με τη Ζάμπια.

Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950 μετά την κατασκευή του φράγματος στον ποταμό Ζαμβέζη, κατά τη βρετανική αποικιακή περίοδο. Η δημιουργία της είχε ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν περίπου 57.000 άνθρωποι.

Τα περιστατικά ανατροπής σκαφών στη λίμνη είναι συχνά. Το 2014, 26 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 24 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη ζαμπιανή πλευρά της λίμνης όταν σκάφος ανατράπηκε.

Στη Ζιμπάμπουε, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αντίστοιχο περιστατικό το 2021, ενώ το 2023 τρεις άνθρωποι θεωρήθηκαν αγνοούμενοι μετά από νέα ανατροπή σκάφους.

Με πληροφορίες του Guardian