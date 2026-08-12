Για τις συντάξεις υπολογίζεται πρόσθετη δαπάνη μεταξύ 660 και 760 εκατ. ευρώ, ενώ οι αυξήσεις των μισθών στο Δημόσιο εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό κατά περίπου 310 εκατ. ευρώ.

Την ώρα που σχεδόν έξι στα δέκα νοικοκυριά περιμένουν τους επόμενους 12 μήνες χειρότερες ημέρες για τα οικονομικά τους και επτά στους δέκα καταναλωτές προβλέπουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, η κυβέρνηση προετοιμάζει για τη ΔΕΘ ένα τετραετές πακέτο παρεμβάσεων, επιχειρώντας να απευθυνθεί προεκλογικά στο πολιτικό της ακροατήριο.

Το κυβερνητικό επιτελείο ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΘ ως αφετηρία ενός σχεδιασμού που δεν θα αφορά μόνο την επόμενη χρονιά, αλλά θα εκτείνεται σε βάθος τετραετίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το 2027, για το οποίο ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, με την κυβέρνηση να προσδοκά ότι θα προκύψουν πρόσθετες δυνατότητες από τη ρήτρα διαφυγής και την εξέλιξη των καθαρών δαπανών.

Μαζί με μέτρα ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ που έχουν ήδη νομοθετηθεί, ο συνολικός λογαριασμός των παρεμβάσεων για το επόμενο έτος θα μπορούσε να πλησιάσει τα 4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κυβερνητικής επικοινωνίας, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό αφορά νέες παροχές που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη.

Στις ήδη δρομολογημένες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ελεύθερων επαγγελματιών κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ μέσω της νέας φορολογικής κλίμακας, καθώς και η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με δημοσιονομικό κόστος περίπου 244 εκατ. ευρώ.

Για τις συντάξεις υπολογίζεται πρόσθετη δαπάνη μεταξύ 660 και 760 εκατ. ευρώ, ενώ οι αυξήσεις των μισθών στο Δημόσιο εκτιμάται ότι θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό κατά περίπου 310 εκατ. ευρώ. Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, συνολικού ύψους τουλάχιστον 90 εκατ. ευρώ, προβλέπεται και για τους φορολογούμενους με εισοδήματα από ενοίκια.

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Στο τραπέζι φορολογικές ελαφρύνσεις για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες και πρόσθετες ενισχύσεις προς τους συνταξιούχους

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται στις παρεμβάσεις που δεν έχουν ακόμη κλειδώσει και τις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει να παρουσιάσει ως το νέο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της επόμενης περιόδου. Στο τραπέζι βρίσκονται στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, νέες κινήσεις για το στεγαστικό και πρόσθετες ενισχύσεις προς τους συνταξιούχους.

Το ερώτημα, βεβαίως, είναι κατά πόσο οι εξαγγελίες αυτές μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των νοικοκυριών που εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπα με την πίεση του κόστους ζωής και εμφανίζονται εξαιρετικά επιφυλακτικά για την οικονομική τους προοπτική.

Στο κυβερνητικό τραπέζι έχει μπει παράλληλα και η αποταμίευση. Εξετάζεται η παροχή κινήτρων ώστε τα νοικοκυριά να κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε μακροχρόνιες τοποθετήσεις, σε μια συγκυρία, πάντως, κατά την οποία για σημαντικό τμήμα της κοινωνίας το βασικό πρόβλημα δεν είναι πού θα επενδύσει το περίσσευμα, αλλά εάν υπάρχει περίσσευμα μετά την κάλυψη των καθημερινών αναγκών.

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν ενδιαφέρον και οι πρόσφατες προτάσεις του ΙΟΒΕ για τη δημιουργία δύο προγραμμάτων εθελοντικής μακροχρόνιας αποταμίευσης με φορολογικά κίνητρα, μεταξύ των οποίων επενδυτικοί λογαριασμοί για νοικοκυριά και παιδιά. Η λογική των προτάσεων είναι να διοχετευθεί μεγαλύτερο μέρος της ιδιωτικής αποταμίευσης σε μακροχρόνιες επενδύσεις και στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.