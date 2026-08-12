Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Διαρροές χθες για το «ποιον επιλέγει για αντίπαλο η ΝΔ»!

Καλοκαιριάτικα, αλλά η ΝΔ δείχνει να ...επαγρυπνεί (κατ΄ ουσία να ανησυχεί) από την πολιτική κατάσταση.

Το απόγευμα της Τρίτης, βλέπετε, το Μαξίμου διέρρεε πως «η ΝΔ προτιμά για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα».

Οι λόγοι ουκ ολίγοι: Επανασυσπειρώνει τη ΝΔ, της φέρνει «κεντρώους» ψηφοφόρους κοκ.

Οι διαρροές του Μαξίμου εμπεριέχουν και κάποιες παραδοχές. Για παράδειγμα πως «μόνο από το κέντρο μπορεί να κερδίσει η ΝΔ, από τα δεξιά της ο χώρος έχει περιχαρακωθεί»!

Ή ότι «οι δημοσκοπήσεις που έχει πριν τις εκλογές το Μαξίμου δείχνουν πως η δεύτερη θέση έχει κριθεί υπέρ της ΕΛ.Α.Σ., αυτό δεν αλλάζει»!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι φανερό πως με τις διαρροές το Μαξίμου θέλει να δείξει πως είναι τόσο δυνατό που είναι σε θέση να διαλέγει και ...αντίπαλο!

Λες και οι πολίτες θα ρωτήσουν τον ...Μητσοτάκη ποιον θα ψηφίσουν εναντίον του!

Β.Σκ.