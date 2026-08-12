Τι απαντά ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ στις αήθεις -και ταυτόσημες με τις αντίστοιχες της ΝΔ- επιθέσεις της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο καβγάς θέλει δυο για να στηθεί» απάντησε στην Ελένη Στεργίου (in.gr) ο Αλέξης Τσίπρας όταν ρωτήθηκε για τις αήθεις επιθέσεις που δέχεται από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Επιθέσεις που δυστυχώς για την Χαριλάου Τρικούπη περιλαμβάνουν ακριβώς τα ίδια «επιχειρήματα» με αυτά των ανακοινώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη!

«Εμείς τον καβγά δεν θα τον ακολουθήσουμε, διότι ο καυγάς θέλει δυο για να στηθεί, είναι αυτό που λέμε "τσακώσου μόνος σου". Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον καυγά», είπε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και δεσμεύτηκε να δημοσιοποιηθούν όλα τα έξοδα της ΕΛΑΣ.

Εν αντιθέσει προφανώς με το πόρισμα των ορκωτών λογιστών που είχε ζητήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως πρόεδρος του κόμματος για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ που παραμένει «μυστικό» και από τα ίδια τα κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

Και εν αντιθέσει επίσης με το ένα εκατομμύριο μάρκα από τη Siemens που πήγαν στα «μαύρα ταμεία» του ΠΑΣΟΚ και που κανένας δεν ξέρει ούτε που πήγαν ή τι ήταν αυτά τα «μαύρα ταμεία»!

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Ε.Σ.