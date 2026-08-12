Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα στον Αύγουστο για πράξεις και παραλείψεις που αποδίδει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα στους εισαγγελικούς λειτουργούς Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και Ευάγγελο Μπακέλα - Προαναγγέλλει νέες αιτήσεις ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο, αυτή τη φορά με πρόσθετο αποδεικτικό υλικό.

Όσοι θεωρούσαν ότι με ένα ακόμη «όχι» στην ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο το κεφάλαιο Predator θα μπορούσε να κλείσει οριστικά, πιθανότατα θα χρειαστεί να αναθεωρήσουν. Γιατί, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο επεισόδιο δεν θα παιχτεί μόνο στην Αθήνα, αλλά και στο Στρασβούργο.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος θυμάτων των παρακολουθήσεων, προαναγγέλλει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα στον Αύγουστο για πράξεις και παραλείψεις που αποδίδει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα στους εισαγγελικούς λειτουργούς Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και Ευάγγελο Μπακέλα.

Και αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Το δεύτερο αναμένεται τον Σεπτέμβριο και ενδέχεται να αποδειχθεί πολιτικά και δικαστικά ακόμη πιο ενδιαφέρον. Ο κ. Κεσσές προαναγγέλλει νέες αιτήσεις ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο, αυτή τη φορά με πρόσθετο αποδεικτικό υλικό. Μάλιστα, ανεβάζει ήδη τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία για χρήση του Predator από την ΕΥΠ, αλλά και στοιχεία τα οποία, κατά την εκτίμησή του, αποδεικνύουν «μεθόδευση και συγκάλυψη».

Πρόκειται ασφαλώς για ισχυρισμούς που μένει να αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη. Πολιτικά, όμως, δημιουργούν ένα προφανές πρόβλημα: κάθε νέο στοιχείο που κατατίθεται καθιστά δυσκολότερο να αντιμετωπιστεί η υπόθεση ως μια ιστορία που ανήκει πλέον στο παρελθόν.

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Και εδώ βρίσκεται ίσως το πραγματικό βάρος της επόμενης ημέρας. Τέσσερα χρόνια μετά, εξακολουθούν να υπάρχουν βασικά ερωτήματα στα οποία, σύμφωνα με την πλευρά των θυμάτων, δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Ποιος έδωσε τις εντολές; Πού βρίσκεται το υλικό των παρακολουθήσεων; Τι απέγιναν συσκευές και δεδομένα; Εξετάστηκαν όλοι όσοι θα μπορούσαν να γνωρίζουν κρίσιμες λεπτομέρειες;

Ο κ. Κεσσές υποστηρίζει ότι όχι. Καταλογίζει σοβαρές παραλείψεις στους μέχρι σήμερα εισαγγελικούς χειρισμούς και επιμένει ότι κρίσιμα πρόσωπα δεν εξετάστηκαν, έγγραφα από το Ισραήλ δεν αναζητήθηκαν και ερευνητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να φωτίσουν πλευρές της υπόθεσης δεν πραγματοποιήθηκαν.

Το ενδιαφέρον, επομένως, μεταφέρεται πλέον στο τι θα συμβεί όταν τα νέα στοιχεία φτάσουν επισήμως στη Δικαιοσύνη. Διότι μια νέα απόρριψη των αιτημάτων ανάσυρσης θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογία ικανή να απαντήσει όχι μόνο στους αιτούντες, αλλά και στο ολοένα βαρύτερο ερώτημα γιατί, έπειτα από τόσα χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν τόσες ανοιχτές εκκρεμότητες.

Γι’ αυτό και ο Σεπτέμβριος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η υπόθεση Predator μπορεί να βρίσκεται τυπικά στο αρχείο, πολιτικά όμως κάθε άλλο παρά αρχειοθετημένη μοιάζει. Και εάν πράγματι κατατεθούν τα νέα στοιχεία που προαναγγέλλει η πλευρά των θυμάτων, τότε το ερώτημα δεν θα είναι απλώς εάν η υπόθεση θα ανασυρθεί.

Θα είναι πόσες ακόμη φορές μπορεί να επιστρέψει στο αρχείο χωρίς να έχουν προηγουμένως απαντηθεί τα ερωτήματα που την κρατούν ανοιχτή.