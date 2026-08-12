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Η υπεροχή της προοδευτικής παράταξης.

«Ένα μικρό ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», σύμφωνα με τα ρεπορτάζ όλων των μέσων ενημέρωσης.

Να θυμίσουμε τι είχε συμβεί από τα μέσα της συντηρητικής παράταξης όταν ένα αντίστοιχο ατύχημα είχε επίσης με το ποδήλατο ο Γιώργος Παπανδρέου;

Πόσο προσπάθησαν να μειώσουν την προσωπικότητα του πρώην πρωθυπουργού εμφανίζοντάς τον περίπου ως ...ηλίθιο;

Μαζί τους και στελέχη της ΝΔ;

Σήμερα σωστά παρουσιάζεται το περιστατικό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Και δείχνει και την υπεροχή της δημοκρατικής παράταξης...

Β.Σκ.