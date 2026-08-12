«Ένα μικρό ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», σύμφωνα με τα ρεπορτάζ όλων των μέσων ενημέρωσης.
Να θυμίσουμε τι είχε συμβεί από τα μέσα της συντηρητικής παράταξης όταν ένα αντίστοιχο ατύχημα είχε επίσης με το ποδήλατο ο Γιώργος Παπανδρέου;
Πόσο προσπάθησαν να μειώσουν την προσωπικότητα του πρώην πρωθυπουργού εμφανίζοντάς τον περίπου ως ...ηλίθιο;
Μαζί τους και στελέχη της ΝΔ;
Σήμερα σωστά παρουσιάζεται το περιστατικό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Και δείχνει και την υπεροχή της δημοκρατικής παράταξης...
Β.Σκ.