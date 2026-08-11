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Αν ναι μάλλον δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική η Μαργαρίτα Γιώργου Παπανδρέου, όπως παλαιότερα προγραμματιζόταν;

Θα είναι ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου Ανδρέας Παπανδρέου υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στο Ηράκλειο όπου κατοικεί μίνιμα;

Το ενδεχόμενο της υποψηφιότητας έγραψε στα «Παραπολιτικά» του Σαββάτου ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, με την οικογένεια Παπανδρέου ούτε να επιβεβαιώνει ούτε να διαψεύδει την είδηση.

Εφόσον πάντως η είδηση επιβεβαιωθεί θα σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική η κόρη του Γιώργου Μαργαρίτα.

Η οποία Μαργαρίτα αρχικά προοριζόταν για τη συνέχεια της οικογένειας Παπανδρέου με την πολιτική.

Β.Σκ.