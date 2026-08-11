Η εταιρεία ανακοίνωσε τη διάθεση των weights του Muse Spark 1.2, του πιο ισχυρού μοντέλου AI που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ δεν επιδιώκει απλώς να αποδείξει τη δυναμική της Meta στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιχειρεί να επανακαθορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοίνωσε τη διάθεση των weights του Muse Spark 1.2 —του πιο ισχυρού μοντέλου AI που έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα— δίνοντας τη δυνατότητα σε ερευνητές και προγραμματιστές να το κατεβάσουν και να το αξιοποιήσουν. Παράλληλα, σχεδιάζει τη νέα σειρά open-source μοντέλων Muse Glimmer, τα οποία θα μπορούν να εκτελούνται τοπικά σε φορητούς υπολογιστές και λοιπές καταναλωτικές συσκευές.

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται σε μια κομβική συγκυρία, καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν με προβληματισμό τις υπέρογκες δαπάνες της Meta για την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες ενδέχεται να αγγίξουν τα 145 δισ. δολάρια εντός του 2026. Ο Ζάκερμπεργκ καλείται πλέον να δικαιολογήσει αυτά τα κεφάλαια, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι το Meta Superintelligence Labs, που ιδρύθηκε πέρυσι, είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Η εναλλακτική στρατηγική έναντι OpenAI και Anthropic

Ενώ οι OpenAI και Anthropic βασίζονται κατά κύριο λόγο σε κλειστά μοντέλα, η Meta διαφοροποιείται παρέχοντας ανοιχτή πρόσβαση στα weights—τις αλγοριθμικές παραμέτρους που καθορίζουν την επεξεργασία δεδομένων και παραγωγή απαντήσεων. Η πρόσβαση αυτή επιτρέπει σε τρίτους να προσαρμόζουν και να ενσωματώνουν τα μοντέλα βαθύτερα στις εφαρμογές τους.

Η κίνηση αυτή απαντά και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, όπου εταιρείες όπως οι Alibaba, DeepSeek και Moonshot διαθέτουν δυναμικά open-weight μοντέλα με επιδόσεις ανάλογες των αμερικανικών. Σε πρόσφατο δοκίμιο 6.500 λέξεων, ο Ζάκερμπεργκ χαρακτήρισε την open-source τεχνολογία όχι μόνο ως εμπορική τακτική αλλά και ως γεωπολιτική αναγκαιότητα. Υποστήριξε ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί στα δεδομένα εκπαίδευσης πρέπει να χαλαρώσουν από την Ουάσιγκτον, τονίζοντας πως η απαγόρευση ξένων μοντέλων δεν ωφελεί. Τη θέση αυτή ενισχύει ο Νιλ Σαχ της Counterpoint Research, επισημαίνοντας στο CNBC ότι η εμμονή σε «περιφραγμένους κήπους» (walled gardens) θα στρέψει μοιραία τους προγραμματιστές προς τις κινεζικές λύσεις.

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Αμφισβήτηση του συγκεντρωτικού μοντέλου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta στρέφεται επίσης κατά των τακτικών των OpenAI και Anthropic. Χωρίς να τις ονομάζει, επικρίνει το αφήγημα ότι η AI είναι τόσο επικίνδυνη ώστε ο έλεγχός της πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος σε λίγους, γράφοντας χαρακτηριστικά πως η ιδέα αυτή «μοιάζει εγγενώς προβληματική». Την ώρα που ηγέτες όπως ο Ντάριο Αμοντέι (Anthropic) και ο Σαμ Άλτμαν (OpenAI) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στην απασχόληση, ο Ζάκερμπεργκ προκρίνει τη ευρεία διάχυση της τεχνολογίας.

AI απευθείας στη συσκευή

Η σειρά Muse Glimmer στοχεύει στην αποδέσμευση της AI από τα πανάκριβα data centers του cloud, μεταφέροντας την επεξεργασία απευθείας στο hardware του χρήστη. Σύμφωνα με τον Σαχ, τα μικρότερα αυτά αυτόνομα (agentic) μοντέλα μπορούν να μειώσουν το κόστος και καθυστερήσεις, προσφέροντας στη Meta ένα ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι στους Microsoft, Google και OpenAI.

Το οικονομικό ρίσκο και το όραμα

Με τη μετοχή της εταιρείας να δέχεται πιέσεις λόγω των κολοσσιαίων επενδύσεων σε υποδομές, chips και προσωπικό, η Meta επιχειρεί να αποδείξει ότι ακολουθεί μια ξεχωριστή οδό. Το τελικό όραμα του Ζάκερμπεργκ συμπυκνώνεται στη δημιουργία ενός προσωποποιημένου AI agent για κάθε χρήστη, προσβάσιμου από όλους.

Η αναμέτρηση αυτή αποτυπώνει τη βασική σύγκρουση της εποχής: OpenAI και Anthropic ποντάρουν στον απόλυτο έλεγχο των μοντέλων τους, ενώ η Meta επιδιώκει να κυριαρχήσει κερδίζοντας την κοινότητα των developers και το συνολικό οικοσύστημα.