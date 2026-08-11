Το στοιχείο, ωστόσο, που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, τόσο κατά τη μαζική έξοδο των εκδρομέων όσο και κατά την επιστροφή τους.

Με δύο πρόσωπα θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς από τη μία το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο στο Αιγαίο και από την άλλη η θερμοκρασία θα πέσει, με την πτώση να γίνεται πιο αισθητή από την Παρασκευή (14/8).

Όπως εξηγεί η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, από την Πέμπτη ψυχρότερες αέριες μάζες θα αρχίσουν να κατεβαίνουν από τα βόρεια προς τη χώρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να υποχωρήσει αισθητά την Παρασκευή (14/8) και το Σάββατο (15/8).

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να διαμορφωθεί στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω, αγγίζοντας τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Η αλλαγή του σκηνικού θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή όσο πλησιάζει ο Δεκαπενταύγουστος. Το στοιχείο, ωστόσο, που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, τόσο κατά τη μαζική έξοδο των εκδρομέων όσο και κατά την επιστροφή τους.

Τι λέει ο Σάκης Αρναούτογλου

Μετά από ένα διήμερο σχετικής ηρεμίας (Τρίτη και Τετάρτη), η καιρική εικόνα αλλάζει αισθητά από το μεσημέρι της Πέμπτης.

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Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η αστάθεια θα ενταθεί κυρίως στη Μακεδονία και την Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν ανατολικότερα/νοτιότερα και να επηρεάσουν πεδινές αλλά και παραθαλάσσιες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν αποκλείεται οι μπόρες και οι καταιγίδες να επηρεάσουν πρόσκαιρα και την πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Παρασκευή στην κεντροδυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη βορειοδυτική Θεσσαλία, με πιθανότητα για κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα μικρής όμως διάρκειας.

Για την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, τα νέα είναι ευχάριστα για την πλειονότητα των εκδρομέων, καθώς ο καιρός θα παρουσιάσει γενικευμένη βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πρόσκαιρη. Μετά τις 16–17 Αυγούστου ο υδράργυρος θα τραβήξει εκ νέου την ανηφόρα, επιστρέφοντας σε κανονικά για την εποχή ζεστά επίπεδα, ενώ προς τις 19–20 Αυγούστου υπάρχει πιθανότητα για νέα μεταβολή με βροχές στη βορειοδυτική χώρα.

Ο καιρός την Τετάρτη (12/08)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (13/08)

Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή (14/08)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.