Ο πρώην υπουργός, πρόεδρος του «Διαζώματος» και εμπνευστής του στρατηγικού σχεδίου «Έβρος Μετά» είναι περιζήτητος στα ΜΜΕ χωρίς να ανταποκρίνεται στα αλλεπάλληλα αιτήματα για συνέντευξη.

Η πληροφορία που γράψαμε ότι ο Σταύρος Μπένος είναι έτοιμος να τα βροντήξει επειδή εγκαταλείπεται το Master Plan ύψους 3 δισ. ευρώ (το μεγαλύτερο μέρος από κοινοτικούς πόρους), το οποίο είχε εκπονήσει για την ανασυγκρότηση του Έβρου μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023, δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη. Ο πρώην υπουργός, πρόεδρος του «Διαζώματος» και εμπνευστής του στρατηγικού σχεδίου «Έβρος Μετά» είναι περιζήτητος στα ΜΜΕ χωρίς να ανταποκρίνεται στα αλλεπάλληλα αιτήματα για συνέντευξη.

Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κ. Κατσαφάδος που ηγείται της αρμόδιας επιτροπής καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά της νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), η οποία περιλαμβάνει 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309 εκατ. ευρώ, για να ζωντανέψει ξανά το σχέδιο Μπένου.

Δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του, αφού μέχρι τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να υπάρχει απάντηση.

Β.Σκ.