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Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Τεράστια η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Τεράστια η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Φωτογραφία: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI
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Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 8 πμ στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής. Ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, με ανάρτησή του ανέφερε πως η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, σήμερα 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00 είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων, εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, με ανάρτησή του ανέφερε πως η φωτιά έχει τεθεί υπό ελεγχο. Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Κουβαρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους!

Σήμερα νωρίς το πρωί κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά στον οικισμό Αγίου Στυλιανού, στον Κουβαρά.

Από τα πρώτα λεπτά προχωρήσαμε σε προληπτική εκκένωση του οικισμού. Με λεωφορεία του Δήμου μεταφέραμε δημότες μας που είχαν ανάγκη, ανοίξαμε κλιματιζόμενες αίθουσες και στήσαμε στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλυβίων σταθμό για τη μεταφορά και την περίθαλψη ζώων.

Οι δυνάμεις της Πολιτικής μας Προστασίας έπεσαν από την πρώτη στιγμή πάνω στο πύρινο μέτωπο, με στόχο να περιορίσουμε το συντομότερο δυνατό την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουμε τον κύριο οικισμό του Κουβαρά!

Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και βρίσκεται υπό έλεγχο. Τα δύσκολα πέρασαν!
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την άμεση κινητοποίηση και την αυτοθυσία, τα Σώματα Ασφαλείας, την Αστυνομία και την Τροχαία, για τον επαγγελματισμό και την πολύτιμη βοήθειά τους στην εκκένωση, την Περιφέρεια Αττικής για τη συνδρομή της, τη Dog's Voice και τους γειτονικούς Δήμους για τις δυνάμεις που έστειλαν για να συνδράμουν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν δίπλα μας, στο πεδίο και όπου υπήρχε ανάγκη, προσφέροντας με αυταπάρνηση και χωρίς δεύτερη σκέψη. Η συμβολή τους ήταν πολύτιμη.

Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικούς μας ανθρώπους, στην Πολιτική μας Προστασία και σε όλα τα πληρώματα που κάθε φορά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Σε όλο το προσωπικό του Δήμου μας για τη συνδρομή του και, φυσικά, σε όλα τα μέλη της Δημοτικής μας Ομάδας για τον συντονισμό και τις ενέργειές τους».

Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στο οικισμό του Αγίου Στυλιανού.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστιής ήταν άμεση ενώ μέχρι αυτή την ώρα επιχειρούν στο μέτωπο 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Σαρωνικού.

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, ένα στις 08:30 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Στυλιανός Κουβαρά με κατεύθυνση προς Καλύβια Θορικού και ένα νωρίτερα, στις 08:10, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

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LIVE

  • Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Κουβαρά - Τι ανέφερε ο δήμαρχος

    13:26:45

    {https://web.facebook.com/reel/2141097769801095}

  • Νέες φωτογραφίες από το μέτωπο

    12:22:07

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  • Το μέτωπο αυτή τη στιγμή

    12:15:12

    Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η ένταση και η κατεύθυνση του ανέμου μεταβάλλονται γρήγορα, μεταφέροντας καπνούς και φλόγες και δημιουργώντας συνθήκες που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσβεση.

    Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, η επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς διαφοροποιείται ανάλογα με το ανάγλυφο και το σημείο στο οποίο επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

    Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει κινηθεί προς τον ορεινό όγκο και απομακρύνεται από την κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η φωτιά παρουσιάζει δυναμική και οι συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

  • Ο Ευάγγελος Τουρνάς στον Κουβαρά

    11:28:53

    Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετέβη στον Κουβαρά, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

    τουρνας2_95f7cb18d81c8f27.jpg

  • Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς

    11:26:48

    Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, σήμερα 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00 είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων, εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

  • Αντιπυρική ζώνη από τα πεζοπόρα τμήματα για τον περιορισμό της φωτιάς

    10:48:25

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkl2yhd26xo1?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Δήμαρχος Λαυρεωτικής: Είναι τρελός ο αέρας, σε ετοιμότητα για εκκένωση κατασκηνώσεων

    10:35:47

    «Στρίβει συνέχεια ο αέρας, αυτό μας προβληματίζει», είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς. «Είναι τρελός ο αέρας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι αρχές είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση κατασκηνώσεων στην Κακιά Θάλασσα.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkl2u56ljvo9?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Κουβαράς: Αντιπυρική ζώνη από τα πεζοπόρα τμήματα για τον περιορισμό της φωτιάς

    10:34:05

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkl2yhd26xo1?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Ενισχύονται οι δυνάμεις

    10:33:26

    Μετά τη νέα ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

    Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Σαρωνικού.

  • Απειλήθηκαν σπίτια

    10:12:01

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkl27ykjiks9?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Στο σημείο πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι

    10:11:15

    768999998_3532722620217387_8464214917681907934_n_4ab06d6fe1ae844f.jpg

    πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

  • Κτηνοτροφική μονάδα τυλίχθηκε στις φλόγες

    09:35:51

    Κτηνοτροφική μονάδα τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkl16avebpop?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

    09:17:05

    Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

  • Βίντεο από το σημείο που καίει ανεξέλεγκτη η φωτιά

    09:15:16

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkl1k6630tuh?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά

    09:04:26

    Αυξάνονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 170 πυροσβέστες και τουλάχιστον 6 εναέρια μέσα.

  • Μεταξύ Καλυβίων και Κουβαρά η φωτιά

    08:57:21

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dkl0kj7gwlah?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Εστάλη μήνυμα από το 112

    08:54:50

    koyvaras_a7c3f8a4d90cc1db.jpg

  • Διαστάσεις παίρνει η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής

    08:54:32

    769295036_27932371113095103_284782754945990531_n_cc7db4243920ef0c.jpg

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