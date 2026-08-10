Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Τεράστια η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 8 πμ στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής. Ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, με ανάρτησή του ανέφερε πως η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, σήμερα 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00 είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων, εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, με ανάρτησή του ανέφερε πως η φωτιά έχει τεθεί υπό ελεγχο. Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Κουβαρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους!

Σήμερα νωρίς το πρωί κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά στον οικισμό Αγίου Στυλιανού, στον Κουβαρά.

Από τα πρώτα λεπτά προχωρήσαμε σε προληπτική εκκένωση του οικισμού. Με λεωφορεία του Δήμου μεταφέραμε δημότες μας που είχαν ανάγκη, ανοίξαμε κλιματιζόμενες αίθουσες και στήσαμε στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλυβίων σταθμό για τη μεταφορά και την περίθαλψη ζώων.

Οι δυνάμεις της Πολιτικής μας Προστασίας έπεσαν από την πρώτη στιγμή πάνω στο πύρινο μέτωπο, με στόχο να περιορίσουμε το συντομότερο δυνατό την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουμε τον κύριο οικισμό του Κουβαρά!

Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και βρίσκεται υπό έλεγχο. Τα δύσκολα πέρασαν!

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την άμεση κινητοποίηση και την αυτοθυσία, τα Σώματα Ασφαλείας, την Αστυνομία και την Τροχαία, για τον επαγγελματισμό και την πολύτιμη βοήθειά τους στην εκκένωση, την Περιφέρεια Αττικής για τη συνδρομή της, τη Dog's Voice και τους γειτονικούς Δήμους για τις δυνάμεις που έστειλαν για να συνδράμουν.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν δίπλα μας, στο πεδίο και όπου υπήρχε ανάγκη, προσφέροντας με αυταπάρνηση και χωρίς δεύτερη σκέψη. Η συμβολή τους ήταν πολύτιμη.

Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικούς μας ανθρώπους, στην Πολιτική μας Προστασία και σε όλα τα πληρώματα που κάθε φορά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Σε όλο το προσωπικό του Δήμου μας για τη συνδρομή του και, φυσικά, σε όλα τα μέλη της Δημοτικής μας Ομάδας για τον συντονισμό και τις ενέργειές τους».

Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στο οικισμό του Αγίου Στυλιανού.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστιής ήταν άμεση ενώ μέχρι αυτή την ώρα επιχειρούν στο μέτωπο 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Σαρωνικού.

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, ένα στις 08:30 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Στυλιανός Κουβαρά με κατεύθυνση προς Καλύβια Θορικού και ένα νωρίτερα, στις 08:10, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

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