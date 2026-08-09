Τι γράφει το K-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από το K-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα που κυκλοφορεί καθημερινά σε συνδρομητική μορφή με πλούσια ύλη:

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου η πολιτική ζωή μπαίνει σε μια μακρά και από πολλές απόψεις απρόβλεπτη τελική ευθεία προς τις εκλογές. Το πολιτικό τοπίο που κληροδοτεί η αυγουστιάτικη ανάπαυλα αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς και πολλές εκκρεμότητες.

Κ. Μητσοτάκης: Η 5η Σεπτεμβρίου, ημέρα εγκαινίων της ΔΕΘ, είναι η μέρα γύρω από την οποία γυρίζουν όλα για την κυβέρνηση. Η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει χάσει το στοιχείο της απόλυτης κυριαρχίας. Το κυβερνών κόμμα κινείται κοντά στο ποσοστό που έλαβε στις ευρωεκλογές (28,31%) χωρίς να εμφανίζει δυναμική αυτοδυναμίας. Η απόφαση του πρωθυπουργού να μην φέρει νωρίτερα από την προσεχή άνοιξη την ημερομηνία των εκλογών ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη ότι οι κυλιόμενες μετρήσεις του Μεγάρου Μαξίμου δεν επιτρέπουν επίσπευση. Οι παροχές σε ορίζοντα τετραετίας που θα ανακοινώσει από την Θεσσαλονίκη ο Κ Μητσοτάκης, επιδιώκεται να βελτιώσουν την εικόνα- αλλά όχι γρήγορα. Απ' την άλλη, οι μήνες που έρχονται θα είναι οικονομικά μάλλον αντίξοοι και γεμάτοι από τα θρυλικά «γεγονότα», που φοβίζουν.

Αλ. Τσίπρας: Πρώτος αποφάσισε να μπει στην ευθεία του φθινοπώρου ο Αλέξης Τσίπρας. Στις 2 Σεπτεμβρίου, πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ, θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα κι αμέσως μετά, στις 9 Σεπτεμβρίου, θα δώσει συνέντευξη Τύπου. Η ΕΛΑΣ έχει ανάγκη από ένα δεύτερο λανσάρισμα, αφού ως τώρα κατάφερε μεν να βρεθεί δημοσκοπικά στην δεύτερη θέση, αλλά με ποσοστά χαμηλότερα από εκείνα της ήττας του 2019 και με ορατό, χαμηλό ταβάνι.

ΠΑΣΟΚ: Οι τελευταίες πριν τις διακοπές πολιτικές αναταράξεις είχαν επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Η δημοσκοπική διολίσθηση στην τρίτη θέση σε ποσοστά κοντά στο 10% - 12%, ανοίγει εσωτερικά την συζήτηση και τροφοδοτεί επιθέσεις απ’ έξω γύρω από την στρατηγική του κόμματος καθώς το σύνθημα «νίκη με μία ψήφο διαφορά» μοιάζει λιγότερο ρεαλιστικό παρά ποτέ. Ένα ρεπορτάζ (της Αγγελικής Σπανού) στην «Καθημερινή» έκανε λόγο για πρόθεση στελεχών να θέσουν θέμα αλλαγής της συνεδριακής απόφασης που αποκλείει μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

Και η «Εστία» επιμένει σήμερα στις πληροφορίες περί «δείπνου συγκυβέρνησης» Γεραπετρίτη-Διαμαντοπούλου-Χριστοδουλάκη, που είχαν διαψευσθεί κατηγορηματικά. Η εφημερίδα δεν φέρνει νέα στοιχεία και επικαλείται ως επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της ότι το ΠΑΣΟΚ, επισήμως, δεν το διέψευσε. Εκ των ενδιαφερομένων, ο Μ. Χριστοδουλάκης, με συνέντευξη στην Εφ. Συν. έκανε λόγο για απόπειρα «να δηλητηριαστεί ο δημόσιος διάλογος με ανυπόστατα σενάρια ακόμη και μέσω κακοστημένων φωτογραφιών που συνιστούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αντ. Σαμαράς: Η κινητικότητα του Αντ. Σαμαρά τοποθετεί την ίδρυση του νέου κόμματος μέσα στον Σεπτέμβριο. Για τη Ν.Δ. που δεν έχει περιθώριο απωλειών στο κυνήγι της αυτοδυναμίας, οι όποιες απώλειες προς το νέο κόμμα είναι σημαντικές. Μια σειρά από κινήσεις όπως η συντηρητική στροφή στο θέμα της οικογένειας, η σκληρή ατζέντα στο μεταναστευτικό με αφορμή την κρίση της Θέουτα, τα σενάρια για ένταξη αποστράτων στα ψηφοδέλτια του κυβερνώντος κόμματος, γίνονται στην προσπάθεια κατευνασμού του συντηρητικού ακροατηρίου, που στο κόμμα Σαμαρά θα έχει μια παραταξιακή εναλλακτική, για να εκφράσει δυσαρέσκεια ή διαμαρτυρία. Εναλλακτική αποκτούν και οι δυσαρεστημένοι υποψήφιοι πολιτευτές, υποχρεώνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ασκήσεις ισορροπίας για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

Μ. Καρυστιανού: Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που πριν τη δημιουργία του εμφανιζόταν ως δυνητικός υποδοχέας της ψήφου διαμαρτυρίας ή της ψήφου αναζήτησης ελπίδας (με δυνητική ψήφο 30% και 67% δημοτικότητα της επικεφαλής του), από την ίδρυσή του και μετά καταγράφει συνεχώς δημοσκοπικές απώλειες, ενώ πλέον φυλλοροεί και σε επίπεδο στελεχών. Διατυπώνονται πια αμφιβολίες, όχι απλά αν το κόμμα καταφέρει να μπει στη Βουλή, αλλά ακόμα και αν θα φτάσει μέχρι τις κάλπες.