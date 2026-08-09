Το θέμα ανέδειξε η «Καθημερινή», τι απαντούν αρμόδιες πηγές στον «Ριζοσπάστη».

Την ίδια στιγμή που το αίτημα επιστροφής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot αγγίζει ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού μετά τη «Συμφωνία της Μέκκας» «σκάει» η είδηση ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι θετική στο να αποστείλει και δυο επιθετικά ελικόπτερα στην περιοχή προκειμένου να αναλάβουν το ρόλο «κυνηγού drone» των Χούθι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα! Με τα οποία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η Ελλάδα έχει υπογράψει το 2020 «ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής».

Το θέμα έφερε στην επιφάνεια η «Καθημερινή» την Παρασκευή ενώ το Σάββατο ο «Ριζοσπάστης» αναφέρει πως αρμόδιες στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε επιβεβαιώνουν ότι το θέμα «συζητείται» εδώ και κάποιο διάστημα, επιμένουν ωστόσο ότι δεν έχει φτάσει ακόμα κάποιο «αίτημα».

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από τον «Ριζοσπάστη» του Σαββατοκύριακου:

«Αναβαθμίζεται η εμπλοκή της χώρας στην πολεμική αντιπαράθεση με το Ιράν και τους Χούθι, καθώς μετά τη φρεγάτα (σε Κόλπο του Αντεν και Ερυθρά Θάλασσα) και τη συστοιχία Patriot (στη Σαουδική Αραβία) η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στείλει και επιθετικά ελικόπτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στέλνει δηλαδή και νέα μέσα και προσωπικό στο «στόμα του λύκου» για να «προβάλει σημαία» η αστική τάξη χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, διεκδικώντας μερίδιο από το πλιάτσικο του πολέμου, την ώρα που τα πολεμικά μέτωπα «ενοποιούνται» και όλοι οι συμμετέχοντες μπαίνουν στο στόχαστρο...

Συγκεκριμένα, η «Καθημερινή» έγραφε την Παρασκευή για αποστολή δύο επιθετικών Apache AH-64D της Αεροπορίας Στρατού στα ΗΑΕ προκειμένου να αναλάβουν ρόλο «κυνηγού» drones. «Τα ελικόπτερα και το προσωπικό, χειριστές και τεχνικοί, θα αναπτυχθούν σε βάση όπου σταθμεύουν και άλλες διεθνείς δυνάμεις, κυρίως αμερικανικές, ώστε να ενισχυθούν άμεσα οι δυνατότητες αεράμυνας των ΗΑΕ», έγραφε το δημοσίευμα, όπως και ότι «η προετοιμασία των ελικοπτέρων και των πληρωμάτων έχει ξεκινήσει και η μεταστάθμευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες». Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, «το προηγούμενο διάστημα ελληνικό κλιμάκιο μετέβη στο Αμπου Ντάμπι για την προετοιμασία της αποστολής και την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν το πλήρωμα και τα πτητικά μέσα της Αεροπορίας Στρατού», αναφέρει η εφημερίδα.

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Επικαλείται δε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες «τα ελληνικά ελικόπτερα θα ενταχθούν στη δύναμη για την άμυνα της βάσης απέναντι σε επιθέσεις με drones αλλά και για την προστασία κρίσιμων υποδομών των ΗΑΕ», αφού «όπως και άλλες χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, δέχονται μεγάλο αριθμό επιθέσεων με drones τύπου Sahed κάθε φορά που κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ», με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τα πληρώματα, τους τεχνικούς και άλλο προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που θα αναπτυχθούν εκεί.

Αρμόδιες στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε ο «Ριζοσπάστης» επιβεβαιώνουν ότι το θέμα «συζητείται» εδώ και κάποιο διάστημα, επιμένουν ωστόσο ότι δεν έχει φτάσει ακόμα κάποιο «αίτημα».

Μικρή σημασία έχει, δεδομένου ότι το όποιο «αίτημα» αποστέλλεται ανά πάσα ώρα και στιγμή, υπόβαθρο ικανοποίησής του υπάρχει και διμερείς επαφές γίνονται συνεχώς στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

Θυμίζουμε ότι Ελλάδα και ΗΑΕ συνεργάζονται στενά σε «θέματα ασφαλείας» στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη τον Νοέμβρη του 2020 στο Αμπου Ντάμπι και διαθέτει, μεταξύ άλλων, «ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής».

Θυμίζουμε επίσης ότι στις 31/3 ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας πήγε για επαφές στα ΗΑΕ και στις 18/5 υποδέχτηκε στην Αθήνα τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Αμυνας, Mohamed Al Mazrouei, με τον οποίο υπέγραψαν Επιστολή Πρόθεσης για την εμβάθυνση της «Στρατηγικής Αμυντικής Συνεργασίας» Ελλάδας - ΗΑΕ, «με έμφαση στην καινοτομία», όπως έλεγαν τότε.

Επιπλέον, στις 21/7 έγιναν στην Αθήνα «πολιτικές διαβουλεύσεις» μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και της υπουργού Επικρατείας για Πολιτικές Υποθέσεις του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, Λάνα Νουσεϊμπέχ, ενώ και ο Κυρ. Μητσοτάκης υποδέχτηκε στις 28/7 στο Μαξίμου τον Εμιρατινό υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, με τον οποίο συζήτησε μεταξύ άλλων «για τις περιφερειακές εξελίξεις και για την κοινή δέσμευση Ελλάδας και ΗΑΕ στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή», όπως έλεγαν τότε.

Με τη γνωστή άθλια «λογική» που μασκαρεύει τους πραγματικούς λόγους της εμπλοκής και την αξία των «λυκοφιλιών» του κεφαλαίου, διπλωματικοί παράγοντες στην Αθήνα έσπευδαν να παρουσιάσουν το νέο ανοσιούργημα που ετοιμάζει η κυβέρνηση περίπου ως «επιβράβευση», γιατί οι Εμιρατινοί δεν προσχώρησαν - τουλάχιστον προσώρας - στην «Κοινή Συμφωνία Αμυνας» που υπέγραψαν την Παρασκευή στη Μέκκα οι κυβερνήσεις της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας. Μια συμφωνία η οποία, στη λογική του άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα τρία μέλη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, με την Τουρκία να σημειώνει πως η συμφωνία είναι «ανοιχτή» και σε άλλες χώρες της περιοχής».