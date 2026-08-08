Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού χαρακτήρισε «μη αναστρέψιμη» τη νέα κατάσταση που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στα Στενά.

Έξι συγκεκριμένους όρους θέτει το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι η Ουάσινγκτον να αλλάξει πολιτική απέναντι στην Τεχεράνη.

Τις απαιτήσεις παρουσίασε το Σάββατο ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Mohammad Bagher Zolghadr, δηλώνοντας ότι «μέχρι η Αμερική να διορθώσει τη συμπεριφορά της, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν ξανά».

Οι έξι όροι που φέρεται να θέτει η Τεχεράνη είναι:

Να σταματήσουν οι απειλές και οι προσβολές κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη ζητά να τερματιστούν οι απειλές εναντίον της χώρας, συμπεριλαμβανομένων όσων, όπως υποστηρίζει, στρέφονται κατά των εθνικών και θρησκευτικών της συμβόλων. Οριστικό τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Ιράν απαιτεί μόνιμο τερματισμό των πολεμικών ενεργειών εναντίον του ίδιου αλλά και των συμμάχων του σε Λίβανο, Παλαιστίνη, Υεμένη και Ιράκ. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων. Η Τεχεράνη ζητά την απομάκρυνση αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, συμμετέχουν στον αποκλεισμό της χώρας. Πλήρης αποζημίωση του Ιράν. Ένας ακόμη όρος αφορά την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, προκλήθηκαν κατά τις πρόσφατες συγκρούσεις. Άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων. Το Ιράν απαιτεί να καταργηθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος της χώρας και του πληθυσμού της. Αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Τελευταίος όρος είναι η άνευ προϋποθέσεων αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν δεσμευμένα.

Ο Zolghadr υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις εκφράζουν τη βούληση του ιρανικού λαού και έστειλε μήνυμα ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να υποχωρήσει. «Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δεν θα κάνει πίσω από αυτές τις απαιτήσεις, είτε σε πόλεμο είτε σε διαπραγματεύσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού χαρακτήρισε «μη αναστρέψιμη» τη νέα κατάσταση που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στα Στενά, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα ή να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερο κόστος.

Πηγή Τehran Τimes