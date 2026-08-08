Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τα Στενά του Ορμούζ, με το Ομάν να χαρακτηρίζει «θετικές» τις συνομιλίες που διεξάγονται με το Ιράν για τη μελλοντική διαχείριση της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τους όρους διέλευσης των πλοίων από τα Στενά πραγματοποιούνται σε «θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα», δημιουργώντας προσδοκίες ότι μπορεί να βρεθεί διπλωματική διέξοδος στην κρίση που έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός τους από την Τεχεράνη.

Την ίδια στιγμή, όμως, το Μουσκάτ εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πλοίων στην περιοχή. Χωρίς να κατονομάσει το Ιράν ή άλλη πλευρά, καταδίκασε τις «επανειλημμένες επιθέσεις» εναντίον πλοίων και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εν εξελίξει διπλωματική διαδικασία.

Χαραμάδα ελπίδας για τα Στενά του Ορμούζ;

Το Ομάν κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας παραμένει στραμμένο στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διακινείται μεγάλο μέρος των ενεργειακών εξαγωγών του Περσικού Κόλπου. Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε διαταραχή της ναυσιπλοΐας μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα γεωγραφικά όρια της Μέσης Ανατολής.

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Η αβεβαιότητα γύρω από τη διέλευση των πλοίων επηρεάζει τη διεθνή ναυτιλία, αυξάνοντας τους φόβους για καθυστερήσεις στις μεταφορές, υψηλότερα ασφάλιστρα πολέμου και επιπλέον κόστος για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Ομάν επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο του διαλόγου. Το γεγονός ότι χαρακτηρίζει τις συνομιλίες «εποικοδομητικές» αποτελεί θετικό μήνυμα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία.