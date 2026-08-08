Τη διοίκηση του Φορέα αναλαμβάνει πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διορίζεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Με στόχο τη συστηματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και τη δημιουργία νέων πόρων για την κάλυψη στεγαστικών και επιχειρησιακών αναγκών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίνεται ο Οργανισμός του Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΑΑΕΔ). Με την απόφαση καθορίζεται η οργανωτική δομή, οι αρμοδιότητες, η διοίκηση και η στελέχωση του νέου φορέα, ο οποίος συστάθηκε με τον ν. 5223/2025.

Ο Φορέας έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Βασική του αποστολή είναι η αξιοποίηση των μη επιχειρησιακά αναγκαίων ακινήτων του Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας, καθώς και ακινήτων άλλων εποπτευόμενων φορέων ή ακόμη και τρίτων, όταν αυτά του ανατίθενται. Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο Φ.Α.Α.Ε.Δ. καλείται να αξιοποιήσει σύγχρονα νομικά και οικονομικά εργαλεία, ώστε μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης της περιουσίας να εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα, τα οποία θα κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στην κατασκευή και χρηματοδότηση στρατιωτικών κατοικιών, αλλά και στην ενίσχυση επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, επιδιώκεται ο εξορθολογισμός της διαχείρισης της στρατιωτικής ακίνητης περιουσίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, καθώς και η υιοθέτηση ενός ευέλικτου διοικητικού μοντέλου.

Τη διοίκηση του Φορέα αναλαμβάνει πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διορίζεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Πρόεδρος θα επιλέγεται μετά από ακρόαση και γνώμη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ενώ στο συμβούλιο θα συμμετέχουν ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο διευθυντής του Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας και δύο ακόμη μέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αρμόδιο για τη χάραξη της στρατηγικής, την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου, του προϋπολογισμού και του απολογισμού, καθώς και για τη συνολική διαχείριση των υποθέσεων του Φορέα. Η οργανωτική δομή του Φ.Α.Α.Ε.Δ. βασίζεται σε τρεις βασικές διευθύνσεις: τη Διεύθυνση Οικονομικής και Νομικής Υποστήριξης, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. Οι υπηρεσίες αυτές θα αναλάβουν, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη και εκτέλεση προϋπολογισμών, τη νομική υποστήριξη, την προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών, την εκπόνηση στρατηγικών αξιοποίησης, την τεχνική ωρίμανση των ακινήτων, την επικοινωνία με επενδυτές, καθώς και τη διαχείριση του προσωπικού και των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της στρατιωτικής περιουσίας. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση και αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου Αξιοποίησης Ακινήτων, την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών κάθε ακινήτου, την κατάρτιση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης, την προσέλκυση επενδυτών και την τεχνική ωρίμανση των ακινήτων, με στόχο την επιλογή της πλέον αποδοτικής λύσης για κάθε περίπτωση.

Ο νέος οργανισμός προβλέπει επίσης τη στελέχωση του Φορέα τόσο με στρατιωτικό όσο και με πολιτικό προσωπικό. Ειδικότερα, προβλέπονται 30 θέσεις στρατιωτικών –17 αξιωματικών και 13 υπαξιωματικών– με εξειδίκευση σε τομείς όπως η μηχανική, η νομική, η οικονομία, η πληροφορική και η γεωγραφία, ενώ προβλέπονται και 15 θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων μηχανικοί, οικονομολόγοι, νομικοί, δασολόγοι, ειδικοί επικοινωνίας, πληροφορικής και διοικητικοί υπάλληλοι. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου ή παροχής υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες για την εκπόνηση μελετών και την υποστήριξη των δράσεων του Φορέα.