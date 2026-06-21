H ΠΟΜΕΝΣ εξέδωσε για την επιστροφή ενοικίου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά την επέκταση της ρύθμισης που προβλέπει επιστροφή ποσού ίσου με δύο ενοίκια σε δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθούν και τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΕΝΣ, το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει τη συγκεκριμένη ενίσχυση για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές, αφήνοντας εκτός τους στρατιωτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Η ανακοίνωση της ΠΟΜΕΝΣ για την επιστροφή ενοικίου:

Η ΠΟΜΕΝΣ χαιρετίζει τη θετική πρόβλεψη του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για την επιδότηση ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Ελληνική Περιφέρεια.



Όμως, για ακόμη μία φορά, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μένουν εκτός μιας ρύθμισης που αφορά άμεσα και ουσιαστικά τη δική τους καθημερινότητα.



Οι στρατιωτικοί:



Υπηρετούν όπου τους διατάσσει η Πολιτεία.

Μετατίθενται συνεχώς, χωρίς δυνατότητα επιλογής τόπου υπηρεσίας.

Υπηρετούν σε ακριτικές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές.

Αντιμετωπίζουν το ίδιο και συχνά μεγαλύτερο στεγαστικό βάρος.



Το πρόβλημα δεν είναι μελλοντικό. Είναι σημερινό.



Οι στρατιωτικοί πληρώνουν ενοίκια τώρα.

Μετατίθενται τώρα.

Οι οικογένειές τους δοκιμάζονται τώρα.



Η ΠΟΜΕΝΣ ζητά την άμεση τροποποίηση του άρθρου 4, ώστε στη ρύθμιση να συμπεριληφθούν και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην Ελληνική Περιφέρεια.



Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική.



Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί ουσιαστικά δίπλα στον εργαζόμενο στρατιωτικό.