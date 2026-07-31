Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι γέννησε πρόωρα στις 26 Μαΐου.

Για πρώτη φορά μαμά έγινε πριν από περίπου δύο μήνες η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, η οποία ανακοίνωσε τον ερχομό του γιου της μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης στα social media.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, υποδέχθηκε τον γιο της στις 26 Μαΐου λόγω πρόωρου τοκετού και το μωρό χρειάστηκε να παραμείνει σε θερμοκοιτίδα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) για περίπου δύο μήνες.

Η δημοσιογράφος επέλεξε να αποκαλύψει τον ερχομό του γιου της ανήμερα των γενεθλίων της, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, δημοσιεύοντας ορισμένες φωτογραφίες από το μαιευτήριο που τις συνόδευσε με ένα μακροσκελές, συγκινητικό μήνυμα.

Η ανάρτηση της Ελίζαμπεθ Ελέτσι γα τη γέννηση του γιου της

Ο πιο όμορφος λόγος που από φέτος θα αγαπώ ακόμα περισσότερο τα γενέθλιά μου… είναι γιατί μου χάρισαν το μεγαλύτερο Δώρο της ζωής μου.

Κάποιες ιστορίες αγάπης χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ειπωθούν…

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Στις 26 Μαΐου, στις 31 εβδομάδες της κύησης μου, ο μικρός μου πρίγκιπας αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να γνωρίσει τον κόσμο. Μέσα σε μόλις 30 λεπτά, ήρθε στον κόσμο φυσιολογικά, τόσο μικρός… αλλά ήδη ένας τεράστιος μαχητής.

Η πρώτη φορά που σε κράτησα στην αγκαλιά μου δεν ήταν όπως την είχα ονειρευτεί. Σε έφεραν τυλιγμένο μέσα σε ένα μικρό διάφανο σακουλάκι, τόσο μικροσκοπικό και τόσο Πολύτιμο... Κι όμως, εκείνη η αγκαλιά ήταν η πιο μεγάλη της ζωής μου! Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η δύναμη δεν μετριέται σε κιλά ή σε εβδομάδες κύησης, αλλά… στην Καρδιά, στην Πίστη και στην Θετική μας σκέψη.

Ακολούθησαν δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα, στην ΜΕΝΝ.

Δύο μήνες γεμάτοι προσευχές, δάκρυα, αγωνία, πίστη, ελπίδα και αμέτρητη αγάπη. Κάθε μέρα μάς αποδείκνυες πως γεννήθηκες για να παλεύεις. Πως τα Θαύματα υπάρχουν… και πως μερικές από τις πιο δυνατές ψυχές ξεκινούν τη ζωή τους λίγο νωρίτερα.

Σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων μου, δεν θα μπορούσα να ζητήσω πιο όμορφο Δώρο. Γιατί η δική μου ζωή απέκτησε πραγματικό νόημα από τη στιγμή που ήρθες εσύ.

Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη, σας παρουσιάζω τον γιο μου. Το μικρό μου θαύμα. Τη μεγαλύτερη προσευχή που εισακούστηκε. Την πιο όμορφη ευλογία της ζωής μου.

Καλώς ήρθες στη ζωή μας, αγόρι μου.

Να είσαι πάντα γερός, φωτεινός και ευλογημένος. Εμείς θα είμαστε για πάντα δίπλα σου, να σε αγαπάμε, να σε προστατεύουμε και να σε καμαρώνουμε.

Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».

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