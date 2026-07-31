«Δεν είναι εκτεταμένη η καταστροφή» του φοινικοδάσους από τη φωτιά, λέει η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνης.

Εικόνες και βίντεο από το φοινικόδασος της Πρέβελης, που δείχνουν τις καταστροφές από το πέρασμα της φωτιάς, έδωσε στη δημοσιότητα η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνης.

Η καταστροφή «περιορίζεται κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού» και «δεν είναι εκτεταμένη» στο σύνολο του φοινικοδάσους, αναφέρει η ανακοίνωση της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης.

«Οι φωτογραφίες καταδεικνύουν ότι η καταστροφή δεν είναι εκτεταμένη στο σύνολο του φοινικοδάσους, όπως αρχικά εκφράστηκαν ανησυχίες, αλλά περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής, κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού. Το μεγαλύτερο μέρος του μοναδικού αυτού φυσικού οικοσυστήματος παραμένει διατηρημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις επιτόπιες αυτοψίες και το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό», αναφέρει συγκεκριμένα η περιφερειακή ενότητα.

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Εξάλλου, σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την πλήρη αποτίμηση των επιπτώσεων της φωτιάς και τον σχεδιασμό των απαραίτητων ενεργειών προστασίας και αποκατάστασης, όπου αυτές απαιτηθούν.

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, κρίνεται σημαντική η έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση και να αποφεύγονται λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με την έκταση των ζημιών στο εμβληματικό φοινικόδασος του Πρέβελη», καταλήγει η ανακοίνωση της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης.

{https://www.youtube.com/watch?v=yDzRTTYGGSQ}

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νέα μηνύματα από το 112

Στο Ρέθυμνο συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν αναζωπυρώσεις της φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης και του Ασώματου.

Μετά τις 16:00 δόθηκε η οδηγία για νέα εκκένωση περιοχών, μέσω μηνυμάτων του 112. Ειδικότερα, οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή Δριμίσκος προς το Σπήλι και από τις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια.

{https://x.com/112Greece/status/2083184616320487458}

{https://x.com/112Greece/status/2083175089302913299}

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