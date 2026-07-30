Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε στη Λήμνο φορώντας τα Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν έγινε καμία καταγραφή. Ο Παναγιώτης Δουδωνής έκανε λόγο για υπουργό – κατάσκοπο.

Σάλο έχουν δημιουργήσει στα social media τα γυαλιά που φόρεσε χθες, στη Λήμνο, ο Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο, μάλιστα, μετέφερε στη Βουλή ο Παναγιώτης Δουδωνής. Ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε στο νησί του βορείου Αιγαίου φορώντας τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2, τα οποία έχουν δυνατότητα, μεταξύ άλλων, καταγραφής εικόνας και ήχου και αμέσως ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το αν κατέγραφε ή όχι τους συνομιλητές του, έξω το νοσοκομείο, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κατάσταση στον χώρο της Υγείας.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στη Βουλή χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη ως υπουργό - κατάσκοπο, τονίζοντας πως η εικόνα αυτή δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατή με το GDPR, δηλαδή με τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

{https://x.com/pandoudonis/status/2082849409696493893}

Η απάντηση Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε, παρά το γεγονός ότι το λαμπάκι – το οποίο επιβεβαιώνει την καταγραφή – φαίνεται να ανάβει στο βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό, ότι δεν έγινε καμία μυστική και παράνομη καταγραφή κι άρα: «όσοι ανησύχησαν για διαρροή προσωπικών δεδομένων από μένα, δεν έχουν ιδέα για τι μιλάνε και κανένα πλάνο κανενός δεν υπάρχει από τα γυαλιά ούτως ή άλλως».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2082423541027271150}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο υπουργός Υγείας τονίζει πως «καμία χρήση των γυαλιών ως κάμερα δεν έγινε εχθές, αλλά και να είχε γίνει υπήρχαν δεκάδες κάμερες ανοικτές γύρω γύρω και άρα προσωπικά δεδομένα εκεί δεν υπήρχαν, ούτως ή άλλως. Κανένα πλάνο από τα γυαλιά δεν δημοσιεύθηκε και αν είχα βγάλει και τα είχα δημοσιεύσει θα ήταν άλλη μία από τις δεκάδες εκεί κάμερες» και ενημερώνει πως θα συνεχίσει να τα φοράει. «Τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσο προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων», σημείωσε.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Από χθες, όλη η Ελλάδα ασχολείται με το εάν πράγματι τα γυαλιά που φορούσα στη Λήμνο (χθες) και στην Λέρο (προχθές), ήταν τα meta2 Ray-ban. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας. Πώς τόλμησα να φοράω τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα τους ανθρώπους, λένε! Μα καλά, δεν σέβεται ο Υπουργός τα προσωπικά δεδομένα; Πάμε λοιπόν, με την σειρά, διότι και η υποκρισία έχει τα όρια της. Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600€ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα, διότι μου αρέσουν. Ναι είναι τα meta2! Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά.

Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Σε όλα τα βίντεο και τις φωτό που δημοσιεύθηκαν χθες θα διαπιστώσετε τα εξής: Φαίνομαι και εγώ σε όλα τα πλάνα, άρα δεν είναι υλικό από τα γυαλιά αυτά, αφού όταν τα φοράς, μπορούν να καταγράψουν τα πάντα, εκτός από εσένα! Αυτή την απλή σκέψη, όλοι αυτοί οι φωστήρες του διαδικτύου δεν μπόρεσαν να την κάνουν.

Τα γυαλιά λοιπόν, τα χρησιμοποίησα χθες ως Bluetooth και όχι ως κάμερα. Αλλά ακόμη και αν ήθελα να τα χρησιμοποιήσω ως κάμερα, σε όλες μου τις χθεσινές επισκέψεις, είχα παντού γύρω μου πολλές κάμερες ανοικτές που κατέγραφαν τα πάντα. Ολα τα τοπικά sites ήταν εκεί και κατέγραφαν διαρκώς. Όσοι ήταν εκεί λοιπόν, γνώριζαν ότι καταγράφονται. Μάλιστα, υπήρχαν τοπικά sites που έκαναν διαρκώς και live μετάδοση. Άρα, όσοι ανησύχησαν για διαρροή προσωπικών δεδομένων από μένα, δεν έχουν ιδέα για τι μιλάνε και κανένα πλάνο κανενός δεν υπάρχει από τα γυαλιά ούτως ή άλλως. Φυσικά, δεν θα παύσει να με εκπλήσσει ο πρωτογονισμός της Αριστεράς, που θέλει και να αυτοπροβάλλεται ως «προοδευτική». Τα λεγόμενα «έξυπνα» γυαλιά είναι αναμφίβολα το μέλλον.

Η meta πήγε μεν πρώτη, αλλά όλες οι μεγάλες εταιρίες μπαίνουν δυνατά και σε έναν, το πολύ, χρόνο από σήμερα θα είναι τόσο συνηθισμένα όσο τα κινητά τηλέφωνα με κάμερα. Το να σοκάρονται όλοι, επειδή βλέπουν για πρώτη φορά μία νέα συσκευή που έρχεται στη ζωή μας , πραγματικά με ξεπερνά. Το να πολεμούν την πρόοδο, δεν τους καθιστά προοδευτικούς, αλλά πρωτόγονους. Άλλωστε, οι περισσότεροι από όσους σήμερα με βρίζουν, σε λίγο θα έχουν τέτοια γυαλιά! Αυτό όμως που είναι ακόμη χειρότερο είναι η υποκρισία. Αυτή δεν την αντέχω με τίποτε. Εδώ και μήνες η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου σηκώνει διαρκώς το κινητό της, καταγράφει όποιον θέλει, χωρίς καμμία συναίνεση, ακόμη και όταν της λένε ότι δεν το επιθυμούν, όπως πχ της το είπα εγώ στην Βουλή. Εκείνη απτόητη, όχι μόνον καταγράφει, όπως σήμερα πχ, την πρώην υπάλληλο της κα Πολύζου ή τους αστυνομικούς, αλλά και τα δημοσιεύει.

Πού είναι όλοι αυτοί οι «ευαίσθητοι» «προστάτες» των προσωπικών δεδομένων των πολιτών; Πού ήταν κρυμμένοι τόσο καιρό; «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι». Σα δεν ντρέπεστε λέω εγώ! Λοιπόν, καμμία χρήση των γυαλιών ως κάμερα δεν έγινε εχθές, αλλά και να είχε γίνει υπήρχαν δεκάδες κάμερες ανοικτές γύρω γύρω και άρα προσωπικά δεδομένα εκεί δεν υπήρχαν, ούτως ή άλλως. Κανένα πλάνο από τα γυαλιά δεν δημοσιεύθηκε και αν είχα βγάλει και τα είχα δημοσιεύσει θα ήταν άλλη μία από τις δεκάδες εκεί κάμερες. Τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσο προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2082871119439097957}

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει το νέο μοντέλο του «κινούμενου κοριού».

Πως να πιστέψει σοβαρός άνθρωπος ότι ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να φορέσει γυαλιά-κοριό!

Σε ποια άλλη σοβαρή κυβέρνηση πρωτοκλασάτος Υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα-γυαλιά να μαγνητοσκοπεί όποιον στέκεται απέναντι του παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδομένα, θα το ομολογούσε ανενδοίαστα και θα ήταν… όλα καλά;

Μόνο στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το θράσος, η αμετροέπεια και η αλαζονεία ξεχειλίζουν.

Αλλά για τον κ. Μητσοτάκη είναι κανονικότητα, Υπουργός του να συκοφαντεί εργολαβικά πολιτικούς του αντιπάλους, να εξυβρίζει εργαζομένους του ΕΣΥ, να εκβιάζει και να απειλεί την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.

Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να διαλέξει όποια εικόνα και όποια πολιτική αισθητική επιθυμεί για το κόμμα του. Δεν είναι, όμως, ανεκτή τέτοια εικόνα για τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Μ.Καλ.