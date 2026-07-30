Αν αναζητάτε ένα μέρος με πλούσια φυσική ομορφιά, γαλαζοπράσινα νερά και ήρεμη ατμόσφαιρα τότε θα πρέπει να ανακαλύψετε το μοναδικό κατοικημένο νησί της Χαλκιδικής, που σίγουρα θα σας κάνει να το αγαπήσετε.

Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα είναι γεμάτη από μικρά και μεγαλύτερα νησιά που συνθέτουν ένα μοναδικό και απείρου κάλλους μωσαϊκό, με καταγάλανα νερά και μοναδική ατμόσφαιρα. Πολλά από αυτά συγκαταλέγονται στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς, με την τουριστική ανάπτυξη να αφήνει το δικό της στίγμα συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομία του τόπου. Άλλα, παραμένουν σχεδόν ανέγγιχτα με το πέρασμα του χρόνου διατηρώντας αναλλοίωτο τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, προσελκύοντας κυρίως επισκέπτες που απολαμβάνουν την ηρεμία.

Ανάμεσα λοιπόν, στους πιο ξεχωριστούς προορισμούς βρίσκονται νησιά που, παρά το μικρό τους μέγεθος, προσφέρουν εμπειρίες αντάξιες των πιο διάσημων καλοκαιρινών προορισμών της χώρας.

Ένας τέτοιος προορισμός είναι η Αμμουλιανή, το μοναδικό κατοικημένο νησί της Χαλκιδικής. Ένας μικρός επίγειος παράδεισος που αξίζει να ανακαλύψετε.

Αμμουλιανή – Ένα νησί στη Χαλκιδική διαφορετικό από όλα τα άλλα

Το νησί της Αμμουλιανής βρίσκεται απέναντι από την Τρυπητή, ,στην ανατολική πλευρά της Χαλκιδικής, κοντά στο Άγιο Όρος και αποτελεί το μοναδικό κατοικημένο νησί της περιοχής.

Η πρόσβαση γίνεται εύκολα με πλοίο της γραμμής από την Τρυπητή και η διαδρομή διαρκεί μόλις 15 λεπτά, γεγονός που την καθιστά ιδανική επιλογή τόσο για ημερήσιες εκδρομές όσο και για πολυήμερες διακοπές.

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Παρά το μικρό της μέγεθος, η Αμμουλιανή ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές της παραλίες και το φυσικό τοπίο που την πλαισιώνει.

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Οι Αλυκές είναι η δημοφιλέστερη παραλία του νησιού, με χρυσή άμμο, ρηχά, τιρκουάζ νερά και οργανωμένες εγκαταστάσεις, ενώ οι παραλίες Καραγάτσια, Άγιος Γεώργιος και Μεγάλη Άμμος προσφέρουν πιο ήρεμες γωνιές μέσα σε ένα καταπράσινο φυσικό τοπίο στο οποίο μπορείτε να στήστε τον δικό σας εξοπλισμό.

Σε μικρή απόσταση από το νησί βρίσκονται τα Δρένια ή Γαϊδουρονήσια, ένα σύμπλεγμα μικρών ακατοίκητων νησίδων με κρυστάλλινα νερά και αμμουδιές που θυμίζουν εξωτικό προορισμό και μπορείτε να επισκεφθείτε καθώς πραγματοποιούνται δρομολόγια από την Αμμουλιανή.

Παράλληλα, τα γραφικά σοκάκια, προσθέτουν τη δική τους πινελιά στο εντυπωσιακό τοπίο, ενώ η ήρεμη ατμόσφαιρα και οι μικρές αποστάσεις επιτρέπουν στον επισκέπτη να γνωρίσει κάθε γωνιά του νησιού με άνεση και χωρίς περιττές μετακινήσεις.

Στους οικισμούς υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες που σερβίρουν φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και τοπικές συνταγές, συνδυάζοντας αυθεντικές γεύσεις με τη ζεστή φιλοξενία των ντόπιων κατοίκων.

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Έτσι λοιπόν, είτε αναζητάτε έναν ήρεμο προορισμό για λίγες ημέρες είτε ένα μέρος όπου η φύση πρωταγωνιστεί και θέλετε να ανακαλύψετε, η Αμμουλιανή αποτελεί μια επιλογή που δύσκολα απογοητεύει. Οι πανέμορφες παραλίες, τα γαλαζοπράσινα νερά και ο αυθεντικός της χαρακτήρα, προσφέρει μια καλοκαιρινή εμπειρία που θα σας κάνει να επιστρέψετε.