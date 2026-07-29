Το νησί των Κυκλάδων που πρέπει να μπει στη λίστα των διακοπών σας. Ένας τόπος που διατηρεί τον αυθεντικό του χαρακτήρα και τη φυσική ομορφιά του μακριά από τα «φώτα της δημοσιότητας».

Οι Κυκλάδες αποτελούν διαχρονικά έναν από τους πιο δημοφιλής νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, που συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα λευκά σπίτια με τις χαρακτηριστικές μπλε λεπτομέρειες, τα γραφικά σοκάκια, οι εντυπωσιακές παραλίες και το γαλάζιο του Αιγαίου, συνθέτουν ένα τοπίο σπάνια ομορφιάς.

Μερικά από τα πιο κοσμοπολίτικα και τουριστικά ανεπτυγμένα νησιά, είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών. Ανάμεσα σε αυτά ωστόσο, υπάρχουν και προορισμοί που διατηρούν αναλλοίωτη την αυθεντική ταυτότητά τους.

Ένα από αυτά τα νησιά είναι και η Σίκινος, ένα μικρό σχεδόν «ξεχασμένο» νησί που βρίσκεται ανάμεσα στην Ίο και την Φολέγανδρο και έχει καταφέρει να διατηρήσει αναλλοίωτη τη φυσική ομορφιά του, μακριά από τους έντονους τουριστικούς ρυθμούς.

Σίκινος – Το «αυθεντικό» Κυκλαδίτικο νησί

Μακριά από τη μαζική τουριστική ανάπτυξη και τους έντονους ρυθμούς των πιο δημοφιλών Κυκλάδων, η Σίκινος γοητεύει με την απλότητά της, την ηρεμία, τα παρθένα τοπία και τη γνήσια φιλοξενία των κατοίκων της.

Η Χώρα της Σικίνου είναι από τις πιο όμορφες και καλοδιατηρημένες των Κυκλάδων. Αποτελείται από δύο παραδοσιακούς οικισμούς, το Κάστρο και το Χωριό. Το τοπίο είναι άκρως παραδοσιακό με τα ασβεστωμένα σπίτια, τα στενά καλντερίμια και τις μικρές πλατείες, να δίνουν τον δικό τους χαρακτήρα στην συνολική εικόνα.

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Η Αλοπρόνοια αποτελεί το μοναδικό λιμάνι της Σικίνου και την πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης φτάνοντας στο νησί. Πρόκειται για έναν μικρό, γραφικό παραθαλάσσιο οικισμό, χτισμένο γύρω από έναν ήρεμο κόλπο με γαλαζοπράσινα νερά, παραδοσιακές ταβέρνες, καφέ και μικρά τουριστικά καταστήματα.

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Παράλληλα, το νησί φημίζεται για τις ήρεμες παραλίες, με τα πεντακάθαρα, κρυστάλλινα νερά και το εντυπωσιακό τοπίο. Η Αλοπρόνοια, το λιμάνι του νησιού, είναι ιδανική για οικογένειες, ενώ ο Άγιος Γεώργιος, το Διαλισκάρι και η Μάλτα προσφέρουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης μέσα σε έναν τόπο που θυμίζει «επίγειο» παράδεισο.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η Σίκινος έχει τη δική της ιστορία. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της είναι η Επισκοπή, ένας τόπος που σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε ως ρωμαϊκό μαυσολείο τον 3ο αιώνα μ.Χ και με την πάροδο του χρόνου μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία.

Η Σίκινος δεν διαθέτει έντονη νυχτερινή ζωή και γι’ αυτό τον λόγο προσελκύει κυρίως επισκέπτες που θέλουν να απομακρυνθούν από την καθημερινότητα. Είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να απολαύσουν τις ομορφιές του Αιγαίου, χωρίς την έντονη πολυκοσμία.