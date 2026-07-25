Η Αίγινα αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς του Αργοσαρωνικού με όμορφες παραλίες, ιστορία και πλούσια παράδοση που αξίζει να ανακαλύψετε.

Η Αίγινα είναι ένας από τους αγαπημένους κοντινούς προορισμούς για όσους αναζητούν μία γρήγορη απόδραση από την Αθήνα. Θεωρείται ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αργοσαρωνικού, συνδυάζοντας πλούσια ιστορία, μακραίωνη παράδοση, όμορφες παραλίες και καταπράσινα τοπία.

Απέχει περίπου μία ώρα από τον Πειραιά με το πλοίο της γραμμής και μόλις φτάσει ο επισκέπτης στο λιμάνι της, αντικρίζει μία γραφική παραλιακή πόλη με νεοκλασικά κτίρια, πολύχρωμα καΐκια, καφέ, καταστήματα και ταβέρνες, που δημιουργούν την αυθεντική νησιωτική αύρα.

Για πολλούς η Αίγινα αποτελεί έναν γνώριμο προορισμό και δεν είναι λίγοι όσοι έχουν ανακαλύψει κάθε της γωνιά, ωστόσο, αν σκοπεύετε να την επισκεφθείτε και θέλετε να ανακαλύψετε μία ξεχωριστή γωνιά του Αργοσαρωνικού τότε δεν θα πρέπει να παραλείψετε μία σύντομη εξόρμηση στη Μονή.

{https://www.youtube.com/watch?v=mwAFfIdCKX8&t=17s}

Η Μονή αποτελεί ένα μικρό ακατοίκητο νησάκι, που μοιάζει με επίγειο παράδεισο και προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία, μακριά από την έντονη τουριστική κίνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μονή – Ο επίγειος παράδεισος δίπλα στην Αίγινα

Η Μονή βρίσκεται απέναντι από την Πέρδικα και είναι γνωστή για τα κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά της και τη μοναδική φυσική της ομορφιά. Στο νησί λειτουργεί μόνο ένα οργανωμένο beach bar, το οποίο εξυπηρετεί τους επισκέπτες με ξαπλώστρες, ομπρέλες, καφέ, ποτά και φαγητό, ενώ όλη η υπόλοιπη έκταση παραμένει ανέγγιχτη από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Αυτό όμως που κάνει τη Μονή πραγματικά ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι δεν κατοικείται από ανθρώπους αλλά από… παγώνια.

Τα εντυπωσιακά πτηνά κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους λουόμενους, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα και μία μοναδική εμπειρία. Στο καταπράσινο πευκοδάσος που ξεκινά να απλώνεται σχεδόν από την παραλία, ζουν ελάφια που συχνά κάνουν την εμφάνισή τους, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στους επισκέπτες.

Η παραλία διαθέτει πεντακάθαρα νερά, ιδανικά για κολύμπι, ενώ η σκιά των πεύκων που φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα δημιουργεί ένα ειδυλλιακό σκηνικό, ιδιαίτερα τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

{https://www.youtube.com/watch?v=BxFEE9shheU}

Η πρόσβαση στη Μονή είναι πολύ εύκολη. Από το λιμάνι της Αίγινας αναχωρούν καθημερινά μικρά καραβάκια, με τη διαδρομή να διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Αν λοιπόν βρεθείτε στην Αίγινα, προσθέστε στο πρόγραμμά σας την επίσκεψη στη Μονή, εκεί όπου η ταξιδιωτική σας εμπειρία, έρχεται σε απόλυτη αρμονία με τη φύση.