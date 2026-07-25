Η υπόθεση αφορά ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα τις υπηρεσίες ενεχυροδανειστή.

Την απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ενεχυροδανειστή και την επικύρωση προστίμων συνολικού ύψους 76.200 ευρώ αποφάσισε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ, κρίνοντας ότι ορθώς επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκατοντάδες συναλλαγές άνω των 500 ευρώ που εξοφλήθηκαν με μετρητά κατά τα φορολογικά έτη 2019 και 2020.

Η υπόθεση αφορά ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα τις υπηρεσίες ενεχυροδανειστή, στην οποία, έπειτα από φορολογικό έλεγχο του ΚΕΜΕΦ, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων αγοράς αγαθών από ιδιώτες, καθώς και δύο πρόστιμα ύψους 41.600 ευρώ και 33.600 ευρώ αντίστοιχα, επειδή διαπιστώθηκε ότι 416 συναλλαγές το 2019 και 336 συναλλαγές το 2020, αξίας άνω των 500 ευρώ, εξοφλήθηκαν με μετρητά αντί μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν αποκλειστικά με μετρητά

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι ήταν αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των ποσών μέσω τραπεζικών μέσων, καθώς οι τραπεζικοί του λογαριασμοί παρέμεναν δεσμευμένοι από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2021, με αποτέλεσμα τόσο οι εισπράξεις όσο και οι πληρωμές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με μετρητά. Παράλληλα, επικαλέστηκε εγκύκλιο της φορολογικής διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι προβλέπονται εξαιρέσεις σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης τραπεζικών μέσων.

Η ΔΕΔ απέρριψε τον ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι η νομοθεσία προβλέπει πως οι συναλλαγές με ιδιώτες άνω των 500 ευρώ πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και όχι με μετρητά. Στην απόφαση τονίζεται ότι, ακόμη και με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, ο επιχειρηματίας είχε τη δυνατότητα να αποδέχεται πληρωμές μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων, όπως λογαριασμών πληρωμών σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ή ηλεκτρονικών πορτοφολιών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι συνέχισε να δέχεται πληρωμές με μετρητά ακόμη και μετά την άρση της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών.

Η φορολογική αρχή έκρινε επίσης ότι η εγκύκλιος που επικαλέστηκε ο προσφεύγων αφορά διαφορετικές διατάξεις και δεν εφαρμόζεται στην εξεταζόμενη υπόθεση. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τη νομολογία, για την επιβολή διοικητικών προστίμων αρκεί η διαπίστωση της παράβασης και δεν απαιτείται απόδειξη δόλου ή πρόθεσης του υπόχρεου.