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Στην Α΄ Θεσσαλονίκης δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ., πέμπτο το ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία ίσως μέτρηση πριν το φθινόπωρο για την συμπρωτεύουσα από την Interview που δημοσιεύτηκε στον «Τύπο της Θεσσαλονίκης» -και να τα αποτελέσματα:

Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ: ΝΔ 25,5%, ΕΛΑΣ 15,1%, Ελληνική Λύση 7,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3%, ΠΑΣΟΚ 6,4%, ΚΚΕ 5%, Φωνή Λογικής 3,8%, ΜέΡΑ25 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 2,7%, Δημοκράτες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ ο,9%, Νέα Αριστερά 0,6%, Νίκη 0,4%, Άλλο 5,5% και Αναποφάσιστοι 13,6%.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: ΝΔ 29,5%, ΕΛΑΣ 17,5%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, ΠΑΣΟΚ 7,4%, ΚΚΕ 5,8%, Φωνή Λογικής 4,4%, ΜέΡΑ25 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, Δημοκράτες 2,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νέα Αριστερά ο,6%, Νίκη 0,4%, Άλλο 6,4%.

Β΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ: ΝΔ 28,5%, Ελληνική Λύση 11,4%, ΕΛΑΣ 9,5%, ΠΑΣΟΚ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, Φωνή Λογικής 3,9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,7%, ΚΚΕ 3,7%, Δημοκράτες 2,7%, Μέρα 25 1,6%, Νίκη 0,4%, ΣΥΡΙΖΑ 0,2%, Άλλο 8,5%, Αναποφάσιστοι 15,5%.

Δείτε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη πώς καταποντίζονται, αλλά και τα προβλήματα του ΠΑΣΟΚ...

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Β.Σκ.