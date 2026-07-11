Τι ψηφίζουν οι πολίτες κατά ηλικίες και τόπο διαμονής - Το 21,5% πιστεύει ότι η ΝΔ θα λάβει κάτω από 20% και το 6,4% πάνω από 41%!

Ορισμένα από τα «ψιλά γράμματα» των «ΤΑΣΕΩΝ» της MRB είναι τα παρακάτω.

-Η ΝΔ, βάσει της πρόθεσης ψήφου, προτιμάται από το 25,7% των ανδρών και το 22% των γυναικών, λαμβάνει 24,5% στην Αθήνα και 21,4% στη Θεσσαλονίκη, από το 23,4% στα αστικά κέντρα και από το 24,1% στα ημιαστικά και αγροτικά, με τη μεγάλη της δύναμη να είναι στην ηλικία 65 ετών και πάνω (29,2%) και με αχίλλειο πτέρνα της τους νέους ηλικίας 17-24 ετών (19,9%) και την παραγωγική ηλικία 45-54 ετών (20,2%).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα προτιμάται από το 16,5% των γυναικών και το 12,1% των ανδρών, διαθέτει την κύρια δύναμή του στις ηλικίες από 65 ετών και πάνω, λαμβάνει το 16,1% των ψήφων του και μόλις το 9,6% στη Θεσσαλονίκη, ενώ η δύναμή του καταμερίζεται σχεδόν ισομερώς στα αστικά κέντρα (14,1%) και στα ημιαστικά/αγροτικά (14,5%).

-Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει το πολύ μεγάλο μέρος των δυνάμεών του στην ηλικία 65+ (14,4%), ψηφίζεται από το 6,2% στην Αθήνα και 12,3% στα ημιαστικά και αγροτικά κέντρα, αλλά και από το 10,4% των ανδρών και μόλις το 7,9% των γυναικών!

-Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία ψηφίζεται κυρίως στα αστικά κέντρα (9,2% έναντι 5% στα ημιαστικά και στα αγροτικά), από γυναίκες (8,7% έναντι 5,6% των ανδρών) από το 6,2% στην Αθήνα έναντι 12,2% στη Θεσσαλονίκη, ενώ τη μεγαλύτερη δύναμή της διαθέτει στην ηλικία 25-34 ετών (9,6%).

-Από τα ...περίεργα που αναδεικνύουν οι «ΤΑΣΕΙΣ»: Το 21,5% πιστεύει ότι η ΝΔ θα λάβει κάτω από 20% και το 6,4% πάνω από 41%!