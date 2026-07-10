Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σημερα ο 76χρονος για την πυρκαγιά στην Α’ Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένες φθορές. Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη είναι πλέον ο 76χρονος που φέρεται να έχει ομολογήσει ότι σκόπιμα προκάλεσε τη φωτιά σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στην Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου. τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά.

Ο 76χρονος αρχικά είχε υποστηρίξει ότι άναψε ένα τσιγάρο και ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά λάθος. Ωστόσο, στη συνέχεια, μετά την εξέτασή του από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, φέρεται παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά επειδή βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση και ήθελε να ξεσπάσει.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ο 76χρονος εγκατέλειψε το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η απουσία του διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση των ασθενών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να τον αναζητήσουν στην οικία του, όπου και τον εντόπισαν.

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