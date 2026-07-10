Όλα δείχνουν ότι το κόμμα θα περάσει στα χέρια της -μέχρι χθες- μειοψηφίας. Μάλιστα, τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και ο Νίκος Παππάς δηλώσαν ξεκάθαρα ότι δεν συναινούν στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, μετά την παραίτηση Φάμελλου.

Η ασφυκτική πίεση που του ασκούσε εδώ και σχεδόν έναν μήνα η εσωκομματική αντιπολίτευση, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που κατέστη «κενό γράμμα» μετά τη δημόσια άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συζητήσει την πιθανότητα συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ, αλλά και η απροθυμία των κορυφαίων της Κουμουνδούρου να δώσουν μαζί του τη μάχη, ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τον Σωκράτη Φάμελλο στην παραίτηση από την ηγεσία του κόμματος.

Πλέον, η Κουμουνδούρου μπαίνει σε διαδικασία διαδοχής του προέδρου και όλα δείχνουν ότι από σήμερα κιόλας θα είναι διαφορετικά, καθώς σύντομα αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν αρκετοί βουλευτές, ενώ έτοιμοι να αποχωρήσουν είναι δεκάδες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξει σύγκρουση του Παύλου Πολάκη με τους Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου για το μέλλον του κόμματος.

Μια απόφαση «κενό γράμμα»

Από την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής, ήταν σαφές ότι τα πράγματα θα «ζόριζαν» πολύ για την Κουμουνδούρου. Όλοι καταλαβαίναν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρούσε στο δικό του σχέδιο, μακριά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν, πλέον, ίδρυσε την ΕΛΑΣ, ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα.

Κάνεις δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε πως η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών και του βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολιτικά «ταγμένοι» στον Αλέξη Τσίπρα. Και πως δεν θα δεχόντουσαν σε καμία περίπτωση να συμμετέχουν σε ένα κόμμα που θα κατεβάσει αντιπαραθετικά προς εκείνον ψηφοδέλτια.

Έτσι, η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, όπου πρότεινε πολιτική στήριξη προς την ΕΛΑΣ, χωρίς να προβλέπει ρητά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, προκάλεσε σύγχυση στο «στρατόπεδο» των «προεδρικών» και οδήγησε τη μειοψηφία -που γνώριζε ότι δεν έχει καμία ελπίδα να ενταχθεί στο νέο σχήμα Τσίπρα- να ξεκινήσει το «αντάρτικο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συνεργασίας της ΕΛΑΣ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τότε, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε μια σειρά από σπασμωδικές κινήσεις, αλλάζοντας τη γραμμή και αφήνοντας να εννοηθεί ότι το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές, επιτείνοντας τη σύγχυση στις γραμμές της εσωκομματικής πλειοψηφίας.

Κάπως έτσι, ξεκίνησαν οι πρώτες αποχωρήσεις από την Κουμουνδούρου. Την αρχή έκαναν στελέχη πρώτης γραμμής, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ενώ ακολούθησαν οι παραιτήσεις των βουλευτών, Γιώργου Καραμέρου και Κατερίνας Νοτοπούλου. Παράλληλα, κατέστη σαφές ότι στον «προθάλαμο» των αποχωρήσεων, είτε μέσω παραιτήσεων, είτε ανεξαρτητοποιήσεων, βρίσκονται σχεδόν δεκαπέντε βουλευτές.

Απομόνωση από τους κορυφαίους

Όσοι από τους κορυφαίους δεν αποχώρησαν άμεσα από το κόμμα, έδειξαν ξεκάθαρα την απροθυμία τους να στηρίξουν τις κινήσεις του Σωκράτη Φάμελλου. Με εξαίρεση την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά και τον νέο εκπρόσωπο Τύπου, Χρήστο Γιαννούλη, ελάχιστοι πραγματοποίησαν έστω και μια τηλεοπτική εμφάνιση τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι «ακυρώσεις» από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν προσκληθεί σε τηλεοπτικά πάνελ, έπεφταν «βροχή». Ο λόγος που συνέβη αυτό, ήταν απλός. Δεν μπορούσαν και δεν ήθελαν να υπερασπιστούν τη γραμμή της ηγεσίας. Επίσης, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν πίστευαν το σχέδιο του κ.Φάμελλου.

Και το πιο σημαντικό; Δεν ήταν διατεθειμένοι να δώσουν καν μια νέα μάχη στην Κεντρική Επιτροπή, μετά τα όσα είχαν μεσολαβήσει. Αυτό φάνηκε και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου ο Σωκράτης Φάμελλος έδωσε σχεδόν μόνος του τη μάχη απέναντι στους Παύλο Πολάκη και Νίκο Παππά.

Μάλιστα, σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πηγές, τα κορυφαία στελέχη είχαν διαμηνύσει στον κ.Φάμελλο ότι δεν προτίθενται να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου ή ότι θα περίμεναν να δουν την εισήγηση του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, πριν λάβουν την τελική τους απόφαση.

Το «αντάρτικο» της -μέχρι χθες- μειοψηφίας

Ήταν σαφές πως ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν απομονωμένος από τους λεγόμενους «προεδρικούς». Την ίδια στιγμή, η εσωκομματική μειοψηφία οργάνωνε τις δυνάμεις της. Μπορεί ο Παύλος Πολάκης να έχει διαφορετικό σχέδιο με τους Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, ήταν όμως σαφές πως συμφωνούσαν στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να κατέβει μόνος του στις εκλογές, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Καθημερινά, από την ημέρα κιόλας που ελήφθη η απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής, ξεκίνησαν το «ανταρτικό». Μετά την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα, κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες υπογραφές για την πραγματοποίηση νέας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, με στόχο να πετύχουν την αλλαγή της απόφασης.

Όπως φάνηκε παραπάνω, είχαν όλα τα εχέγγυα να το πετύχουν και να οδηγήσουν τον Σωκράτη Φάμελλο σε μια μεγάλη ήττα. Ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα, ο κ.Φάμελλος αποφάσισε να μη γίνει μέρος του προβλήματος, παραιτούμενος ξαφνικά από την ηγεσία του κόμματος.

Η επόμενη μέρα: Μάχη Πολάκη με Παππά και Δούρου

Όλα δείχνουν ότι το κόμμα θα περάσει στα χέρια της -μέχρι χθες- μειοψηφίας. Μάλιστα, τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και ο Νίκος Παππάς δηλώσαν ξεκάθαρα ότι δεν συναινούν στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, μετά την παραίτηση Φάμελλου.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόεδρος στο κόμμα και ακόμα δεν γνωρίζουν καλά, καλά τα μέλη του οργάνου,

«Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει, είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίαση της!! Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα απο υπογραφές μελών της και δεν μπορεί ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ. Κανονικά λοιπόν ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωί στο ξενοδοχείο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραϊσκάκη !!», έγραψε ο Παύλος Πολάκης στα κοινωνικά δίκτυα.

«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης» έγραψε με τη σειρά του ο Νίκος Παππάς.

Και κάπου εκεί, τελειώνουν οι συμφωνίες ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη από τη μία και τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου, από την άλλη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι δύο τελευταίοι ετοίμαζαν κοινό κείμενο παρέμβασης προς την Κεντρική Επιτροπή, προβάλλοντας την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να πορευτεί με συλλογική ηγεσία από εδώ και πέρα.

Με στόχο να «φρενάρουν» τον Παύλο Πολάκη, που έχει δηλώσει καθαρά και ξάστερα πως επιδιώκει να ηγηθεί του κόμματος στον δρόμο προς τις κάλπες και φυσικά, απέναντι στον Τσίπρα. Είναι, λοιπόν, δεδομένο πως το επόμενο διάστημα θα εκδηλωθεί αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Με τον Πολάκη να διαθέτει το έρεισμα στους εναπομείναντες ψηφοφόρους και τους Παππά-Δούρου τις δυνάμεις στον μηχανισμό του κόμματος.

«Τσουνάμι» αποχωρήσεων

Μέσα σε αυτό το κλίμα, είναι σαφές ότι τα στελέχη της σημερινής πλειοψηφίας, δεν θα θέλουν να μείνουν στο κόμμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι αποχωρήσεις από τις θέσεις ευθύνης. Ο Διονύσης Καλαματιανός αναμένεται να παραιτηθεί από γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπως και ο Κώστας Μπάρκας από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Πάντως, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ανήκουν στην «προεδρική φρουρά», δεν θα πάνε στη συνεδρίαση, με στόχο να απονομιμοποιηθεί η όποια απόφαση ληφθεί. Επίσης, από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και οι μαζικές παραιτήσεις στελεχών.