«Εμφύλιος» στη μειοψηφία για το ποιος θα αναλάβει την προεδρία του κόμματος - Τι κερδίζει ο Τσίπρας, τι μπορεί να χάσει από τις εξελίξεις.

Μετά την αιφνίδια παραίτηση Φάμελλου -που αποκάλυψε πρώτο (ΕΔΩ) το Dnews- οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου αναμένονται ραγδαίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΠΟΛΑΚΗ- ΠΑΠΠΑ- ΔΟΥΡΟΥ: Η «τρόικα» Παύλου Πολάκη-Νίκου Παππά-Ρένας Δούρου αναμένεται να επικρατήσει «πανηγυρικά» στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο. Μια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί ντε φάκτο, παρότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την αναβολή της. Τα μέλη που έως τώρα στήριξαν τον Σωκράτη Φάμελλο στην μεγάλη τους πλειοψηφία δεν θα παραστούν στη συνεδρίαση, με αποτέλεσμα η μειοψηφία να καταστεί πλειοψηφία και να κινήσει τις διαδικασίες εκλογής νέας ηγεσίας.

ΠΟΛΑΚΗΣ VS ΠΑΠΠΑ & ΔΟΥΡΟΥ: Στη μειοψηφία ωστόσο δημιουργούνται ήδη δυο τάσεις για την ηγεσία: Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη θέσει υποψηφιότητα δημοσίως, ενώ η πλευρά του Νίκου Παππά φέρεται να προωθεί για την ηγεσία τη Ρένα Δούρου. Το βράδυ της Πέμπτης άλλωστε υπήρξαν ήδη δυο ξεχωριστές συσκέψεις: Μια από τον Π. Πολάκη και μια στο σπίτι του Ν. Παππά με την παρουσία της Ρένας Δούρου.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το Καταστατικό του, εκλέγεται από τη βάση του κόμματος, όπως και η κεντρική του Επιτροπή. Με στοιχειώδη προετοιμασία κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί πριν τον Οκτώβριο. Συνεπώς μόνη λύση είναι να εκλεγεί άμεσα γραμματέας του κόμματος και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο οποίος αν προκηρυχθούν εκλογές θα είναι αυτός που θα καταθέσει τα ψηφοδέλτια του κόμματος στο Εκλογοδικείο.

Η «ΤΡΟΪΚΑ» ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ωστόσο η τρόικα Πολάκη- Παππά- Δούρου δεν διαθέτει την πλειοψηφία. Με την τρόικα συμπορεύονται μόλις 7 ή 8 βουλευτές από τους 24 που διαθέτει σήμερα η ΚΟ. Ερώτημα: Αν, για παράδειγμα, η πλειοψηφία της ΚΟ επιθυμεί να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλέξει δικό της πρόεδρο της ΚΟ!

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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Όλα όμως δείχνουν πως θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών αρχής γενομένης από την Δευτέρα. Οι βουλευτές που θα ανεξαρτητοποιηθούν εκτιμάται ότι θα είναι πάνω από 8, ίσως φτάσουν και τους 14! Κάποιοι εξ αυτών θα παραιτηθούν από την βουλευτική έδρα ανεξαρτήτως ποιος θα είναι αυτός που θα τους αντικαταστήσει. Οι βουλευτές που θα αποχωρήσουν θα έχουν μάλιστα τη «δικαιολογητική βάση» ότι πλέον «άλλο κόμμα είναι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ».

ΧΑΝΕΙ Ή ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ; Χάνει προφανώς ένα ποσοστό. Κερδίζει όμως ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να τον κατηγορεί ότι επέστρεψε «νεκρανασταίνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ». Ο ίδιος πιστεύει πως ότι ποσοστό θα χάσει από τον ΣΥΡΙΖΑ θα το κερδίσει -ίσως και με το παραπάνω- από ευρύτερα λαϊκά στρώματα που στηρίζουν ήδη την ΕΛ.Α.Σ.