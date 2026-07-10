Το μπαλάκι στον πρωθυπουργό.

Για όποιον πρόσεξε επιμελώς τη συνέντευξη του υπουργού Άμυνας στο Συνέδριο του Economist πρόσεξε ότι ο Νίκος Δένδιας κατέθεσε τη δική του πρόταση για τα F-35: Εφόσον τα πάρει η Άγκυρα να μην τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδας.

Και όταν ρωτήθηκε αν ο πρωθυπουργός είναι σύμφωνος υπό αυτήν την προϋπόθεση να πωληθούν τα F-35 στην Άγκυρα δήλωσε πως "αυτό αφορά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να απαντήσει"!

Πρώτον, πετάει το μπαλάκι στον πρωπουργό.

Και δεύτερον, αρχίζει και ο ίδιος και συμβιβάζεται με την ιδέα ότι ο Τρμπ θα βρει τρόπο να παραχωρήσει τα F-35 στον Ερντογάν...

Β.Σκ.