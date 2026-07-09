Η επίθεση Γεωργιάδη σηματοδοτεί τη νέα στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου απέναντι στην Αλέξη Τσίπρα, καθώς η δημοσκοπική δυναμική της ΕΛΑΣ αλλάζει τις κυβερνητικές προτεραιότητες.

Η τοξική επίθεση που εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά του Αλέξη Τσίπρα - με αποκορύφωμα τη φράση «τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες», έβαλε «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό.

Αυτή είναι, όμως, μόνο η πρώτη ανάγνωση των εξελίξεων.

Η μετωπική σύγκρουση του Υπουργείου Υγείας με τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με μια ρητορική που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της συνήθους πολιτικής αντιπαράθεσης (και μάλιστα για ένα θέμα που έχει οδηγηθεί στο αρχείο), δεν είναι ούτε συγκυριακή, ούτε προέκυψε. από το πουθενά.

Στο Μέγαρο Μαξίμου διαμορφώνεται πλέον η εκτίμηση ότι η σταθεροποίηση της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και η σταδιακή μείωση της διαφοράς από τη Νέα Δημοκρατία καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση της πολιτικής αντιπαράθεσης με την Αλέξη Τσίπρα.

Ο ρόλος του Άδωνι στη στρατηγική του Μαξίμου

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του Άδωνι Γεωργιάδη μόνο τυχαίος δεν είναι.

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Ο υπουργός Υγείας έχει πολλές φορές στο παρελθόν την αποστολή να ανοίξει το πιο σκληρό μέτωπο απέναντι στους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εκείνος που ανεβάζει πρώτος τους τόνους, έχει την πιο αιχμηρή ρητορική και διατυπώνει πολιτικά επιχειρήματα τα οποία στη συνέχεια, στις περισσότερες περιπτώσεις, υιοθετούνται από το Μέγαρο Μαξίμου και τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Χαρακτηριστική ήταν η τηλεοπτική εμφάνιση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος επικαλέστηκε επίσης τις παλαιότερες δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή, αποδίδουν το περιεχόμενο που ο πρώην υπουργός δεν έχει διατυπώσει, λέγοντας μάλιστα στους παρουσιαστές: «Φωνάξτε τον εδώ, σε αυτό το τραπέζι, να σας τα πει».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει διαχρονικά τον ρόλο του «στρατιώτη πρώτης γραμμής» της κυβερνητικής παράταξης. Είναι ο πολιτικός που ανοίγει τη μάχη, ακόμη κι όταν απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις ή πιο προσεκτικές διατυπώσεις από άλλα κυβερνητικά στελέχη. Αυτό ακριβώς φάνηκε και στην υπόθεση των καταγγελιών κατά της Αλέξη Τσίπρα.

Οι αποστάσεις δεν αλλάζουν τον στόχο

Οι αποστάσεις που πήραν Σέβη Βολουδάκη και Γιάννης Λοβέρδος από την τοξική ρητορική του υπουργού Υγείας δεν αφορούσαν - για όποιον είδε ολόκληρες τις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις - τη μεγάλη πολιτική επιλογή της σύγκρουσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Αφορούσαν αποκλειστικά τη διατύπωση περί χρηματισμού, διότι στη συνέχεια αμφότεροι εξαπέλυσαν σκληρή επίθεση εναντίον του. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν μεταβάλλει τη βασική στρατηγική.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, σε συνδυασμό με τη δημοσκοπική δυναμική της ΕΛΑΣ, δημιουργεί νέα δεδομένα στο σκηνικό. Εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται στον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, η αντιπαράθεση μαζί του αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά, πολύ πιο έντονα από εκείνα που είχαν διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ το οποίο, αδυνατώντας να καταγράψει ουσιώδη. δημοσκοπική άνοδο, δεν προκαλούσε την ίδια πολιτική ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να περιοριστεί στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη. Αντιθέτως, το επόμενο διάστημα να ενταθεί, καθώς στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η πολιτική και δημοσκοπική δυναμική της ΕΛΑΣ επιβάλλει τη διατήρηση του πρώην πρωθυπουργού στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης. Υπό αυτή την έννοια, το υπουργείο Υγείας δεν λειτούργησε μόνο ως ο πρώτος εκφραστής της νέας γραμμής, αλλά και ως εκείνος που έδωσε το σύνθημα για την κλιμάκωση της επίθεσης.