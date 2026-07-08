Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και τους πρώτους καύσωνες να βρίσκονται προ των πυλών, τα κλιματιστικά έχουν ήδη πάρει «φωτιά» σε χιλιάδες σπίτια.

Όσοι έχουν κλιματιστικό στο σπίτι τους κατά πάσα πιθανότητα το έχουν ήδη ανάψει ενώ άλλοι βρίσκονται σε περίοδο έρευνας αγοράς πριν πιάσουν οι πρώτοι καύσωνες. Πόσο ρεύμα καίει όμως ένα κλιματιστικό inverter για ψύξη;

Τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματιστικών έχουν κάνει τεράστια πρόοδο στα προϊόντα που προσφέρουν μειώνοντας κατά πολύ τις καταναλώσεις ρεύματος κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πόσο ρεύμα καίει ένα κλιματιστικό inverter 9.000 btu, το οποίο λειτουργεί για 8 ώρες την ημέρα.

Συγκεκριμένα, ένα κλιματιστικό inverter 9.000 btu που λειτουργεί για 8 ώρες κοστίζει 1,51 ευρώ την ημέρα, ήτοι 45,29 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα ένα κλιματιστικό inverter 12.000 BTU που λειτουργεί για 8 ώρες κοστίζει 2,15 ευρώ την ημέρα, ήτοι 64,42 ευρώ τον μήνα.

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Ένα κλιματιστικό inverter 18.000 BTU που λειτουργεί για 8 ώρες κοστίζει 3,94 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 118,30 ευρώ τον μήνα.

Τέλος, ένα κλιματιστικό inverter 24/000 BTU που λειτουργεί για 8 ώρες κοστίζει 5,40 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 161,85 ευρώ τον μήνα.

Πόσο ρεύμα καίει ο ανεμιστήρας

Ένας ανεμιστήρας οροφής, καίει ελάχιστα, περίπου 3 λεπτά την ώρα. Άρα για 10 ώρες λειτουργίας θα χρειαστεί 0,30 ευρώ. Ένας ανεμιστήρας δαπέδου, έχει μικρότερη απόδοση, αλλά καίει και λιγότερο, μόλις 1 λεπτό την ώρα.