Στην Αμερική το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών διαθέτουν κλιματιστικό, ένα ποσοστό που διαφέρει σημαντικά στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ταχύτερη αύξηση των θερμοκρασιών. Που οφείλεται αυτή η διαφορά; Ποια κριτήρια έφεραν την Ευρώπη στο ποσοστό των 20% σε αντίθεση με το 90% των ΗΠΑ;

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη σε σχέση με ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα έτη, με το ποσοστό των σπιτιών που διαθέτουν κλιματιστικό να ανέρχεται μόλις στο 20%, σύμφωνα με έρευνα του Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Αντίθετα, όπως προκύπτει από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, στην Αμερική, που η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά και επικρατεί πιο ήπιο κλίμα χειμώνα – καλοκαίρι, τα σπίτια με ενσωματωμένο κλιματισμό αγγίζουν το ποσοστό των 90%.

Πώς εξηγείται ότι οι περιοχές που χρειάζονται υποδομές κλιματισμού διαθέτουν τις μικρότερες, έναντι των περιοχών με πιο ήπια καλοκαίρια;

Η διαφορά αυτή, αφορά παράγοντες και διαφοροποιήσεις που μας οδηγούν πίσω στις δεκαετίες, ωστόσο μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet υπέδειξε ότι το 2019, αποτράπηκε ένα μεγάλο ποσοστό θανάτων από καύσωνα λόγω της χρήσης κλιματισμού.

Στην Αμερική οι κατοικίες άρχισαν να έχουν υποδομές για κλιματισμό εδώ και αρκετές δεκαετίες, καθώς σε πολλές περιοχές παρατηρούνταν αύξηση της θερμοκρασίας για μερικές εβδομάδες μέσα στο χρόνο. Προκειμένου ο καύσωνας να αντιμετωπιστεί ως συνήθεια τα σπίτια διέθεταν πηγές δροσιάς.

Αντίθετα, στην Ευρώπη, τα καλοκαίρια παρέμεναν πιο δροσερά, γεγονός που οδήγησε τους κατοίκους να δημιουργούν σπίτια χωρίς κλιματισμό ή τις απαραίτητες υποδοχές γι’ αυτόν. Παράλληλα, οι κατοικίες ήταν διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν στο εσωτερικό την ζέστη.

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Η κλιματική αλλαγή ωστόσο, έχει κάνει τα καλοκαίρια της Ευρώπης να φαντάζουν πιο δύσκολα. Οι καύσωνες είναι πιο συχνοί και πολλές φορές επιβλαβείς για την υγεία.

Η ιστορία έχει δείξει ότι ο ευρωπαϊκός καύσωνας του 2003 αύξησε σημαντικά τα ποσοστά θνησιμότητας, ενώ αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε το 2019 και το 2022, με χώρες όπως η Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία να καταγράφουν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

Η Ευρώπη μπροστά από το δίλλημα του κλιματισμού

Αν και τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί το ζήτημα για την δημιουργία υποδομών για κλιματιστικά στην Ευρώπη, ορισμένοι έχουν αντίθετη άποψη, εστιάζοντας τα επιχειρήματά τους στην ατμοσφαιρική ρύπανση, το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα και την κλιματική αλλαγή.

Το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη κοστίζει ακριβότερα απ’ ότι στην Αμερική, ενώ υπάρχει πιθανότητα η τάση του να μην μπορεί να υποστηρίξει την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών κλιματιστικών. Παράλληλα, το παράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι η ενέργεια που χρειάζεται για να παραχθεί δροσιά στο εσωτερικό ενός σπιτιού, συμβάλλει στην αύξηση της εξωτερική θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα τους ισχυρότερους και πιο τακτικούς καύσωνες.

Το «χάσμα» των κλιματιστικών μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής

Η διαφορά ανάμεσα σε Ευρώπη και ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια μειώνεται, αλλά όχι σημαντικά.

Για παράδειγμα στην Ιταλία το 2003 μόλις το 10- 15% των νοικοκυριών διέθετε κλιματισμό, ένα ποσοστό που σύμφωνα με έρευνες αυξήθηκε στο 56% το 2024.

Παρόμοια τάση παρατηρείται και στην Αγγλία, ωστόσο στη Γαλλία σημειώνεται σημαντική έλλειψη συσκευών. Αντίθετα, χώρες όπως η Γερμανία, παραμένουν στο ποσοστό των 18%.

Συνολικά, η Ευρώπη προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μία νέα πραγματικότητα όπου τα καλοκαίρια γίνονται πιο θερμά, αλλά η μετάβαση γίνεται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς.

Με πληροφορίες από: space daily