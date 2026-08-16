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Την επόμενη αργία αναζητούν ήδη οι πολίτες ως το τέλος του 2026.

Μετά την αργία για τον Δεκαπενταύγουστο, αρκετοί στρέφουν ήδη το βλέμμα τους στις επόμενες αργίες του 2026, αναζητώντας ευκαιρίες για ξεκούραση, σύντομες αποδράσεις.

Οι ευκαιρίες για τριήμερα έως το τέλος της χρονιάς είναι περιορισμένες.

28η Οκτωβρίου: Η εθνική επέτειος πέφτει ημέρα Τετάρτη και δεν δημιουργεί από μόνη της τριήμερο.

Χριστούγεννα 2026: Η αργία των Χριστουγέννων πέφτει Παρασκευή, προσφέροντας το μοναδικό ουσιαστικό τριήμερο του δεύτερου εξαμήνου της χρονιάς:

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου – Χριστούγεννα

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου – Σύναξη της Θεοτόκου

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Οι αργίες που απομένουν το 2026

28 Οκτωβρίου 2026 – Επέτειος του «Όχι» (Τετάρτη)

25 Δεκεμβρίου 2026 – Χριστούγεννα (Παρασκευή)

26 Δεκεμβρίου 2026 – Σύναξη της Θεοτόκου (Σάββατο)

Παρά τις περιορισμένες ευκαιρίες για τριήμερα, οι αργίες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους εξακολουθούν να προσφέρουν δυνατότητες για μικρές αποδράσεις και καλύτερο προγραμματισμό της προσωπικής και επαγγελματικής καθημερινότητας.