Μετά τα 50, η συστηματική κίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και του σωματικού βάρους.

Το περπάτημα παραμένει μία από τις πιο απλές μορφές σωματικής δραστηριότητας: δεν απαιτεί εξοπλισμό, μπορεί να ενταχθεί σχετικά εύκολα στην καθημερινότητα και η έντασή του προσαρμόζεται στη φυσική κατάσταση κάθε ανθρώπου.

Μετά τα 50, μάλιστα, η συστηματική κίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και του σωματικού βάρους.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ισπανικής El Economista, γυμναστές επισημαίνουν ότι μία ώρα περπάτημα καθημερινά, επτά ημέρες την εβδομάδα και σε έναν φυσιολογικό ρυθμό, μπορεί σε βάθος ενός έτους να οδηγήσει σε συνολική κατανάλωση ενέργειας που προσεγγίζει τις 100.000 θερμίδες.

Ο αριθμός, ωστόσο, δεν είναι ίδιος για όλους. Οι θερμίδες που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του περπατήματος εξαρτώνται από παράγοντες όπως το σωματικό βάρος, η ηλικία, η φυσική κατάσταση, η ταχύτητα, η διάρκεια αλλά και η μορφολογία της διαδρομής. Ένα γρήγορο περπάτημα σε ανηφόρα, για παράδειγμα, απαιτεί περισσότερη ενέργεια από μία χαλαρή βόλτα σε επίπεδο έδαφος.

Τι σημαίνει μία ώρα περπάτημα κάθε ημέρα

Αν κάποιος περπατά μία ώρα καθημερινά, συμπληρώνει 420 λεπτά σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα. Πρόκειται για χρόνο που ξεπερνά τις βασικές συστάσεις για αερόβια άσκηση.

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Οι επίσημες οδηγίες φυσικής δραστηριότητας συστήνουν στους ενήλικες τουλάχιστον 150 έως 300 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα, ενώ προβλέπουν και μυϊκή ενδυνάμωση τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι το καθημερινό περπάτημα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική βάση για έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητο όλοι να ξεκινούν απευθείας με μία ώρα την ημέρα.

Γιατί έχει σημασία μετά τα 50

Η συστηματική φυσική δραστηριότητα συνδέεται με οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία, τον έλεγχο του σωματικού βάρους, τα οστά και τους μυς, ενώ μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της λειτουργικότητας όσο περνούν τα χρόνια.

Το περπάτημα έχει επιπλέον το πλεονέκτημα ότι μπορεί να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα. Μια διαδρομή μέχρι τα καταστήματα, ένας μεγαλύτερος περίπατος ή ακόμη και μικρότερα χρονικά διαστήματα κίνησης μέσα στην ημέρα μπορούν να αυξήσουν σταδιακά τη συνολική δραστηριότητα.

Πηγή Εleconomista.es