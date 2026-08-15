Συνεχίζονται οι ελληνικές διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

Εξαιρετικές ήταν οι εμφανίσεις των Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Πένυ Τσινοπούλου στο Μαραθώνιο του βάδην στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.

Οι δύο βαδίστριες από την Καρδίτσα έδωσαν και την ψυχή τους στα 42.195 μ. της διαδρομής που ήταν κυκλική με μήκος ένα χιλιόμετρο, διεκδίκησαν ό,τι τους αναλογούσε και τερμάτισαν 4η και 5η σε 3.22.16 και 3:25.14 αντίστοιχα, χρόνοι κατά πολύ ανώτεροι του 3:38.14, που ήταν η καλύτερη επίδοση έως τώρα στην Ελλάδα και ανήκε στην Πένυ Τσινοπούλου.

Την πρώτη μέρα που ο καιρός στο Μπέρμιγχαμ ήταν φιλικός προς τους αθλητές και τις αθλήτριες αγωνισμάτων αντοχής, με τη θερμοκρασία να είναι κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου την ώρα της εκκίνησης (07:30), όλα τα Ελληνόπουλα που πήραν μέρος στο Μαραθώνιο έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η Ντρισμπιώτη, στον πρώτο Μαραθώνιο της ζωής της, προσπάθησε να ακολουθήσει το γκρουπ των πρωτοπόρων και να κρατήσει την επαφή. Η Τσινοπούλου ακολουθούσε στο επόμενο γκρουπ, μέσα στην οχτάδα, η Όλγα Φιάσκα προσπαθούσε να μείνει στη δωδεκάδα και η Έφη Κουρκουτσάκη ακολουθούσε λίγο πιο πίσω.

Αφού πέρασε την Ημιμαραθώνιο σε 1:40.19, η πεισματάρα Ντρισμπιώτη, στα 42 της, μετά το 30ό χιλιόμετρο έκανε τη μεγάλη προσπάθεια να πλησιάσει την τρίτη της κούρσας Ισπανίδα Ρακέλ Γκονθάλεθ.

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Κατάφερε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τα 25’’, αλλά η δέχτηκε παρατήρηση και λίγο αργότερα άλλη μία και η μεταξύ τους απόσταση πήγε ξανά στο λεπτό. Η Ντρισμπιώτη έμεινε 4η μέχρι το τέλος, ενώ η Τσινοπούλου από την 7η θέση, είδε την Ιταλίδα Ελεονόρα Τζόρτζι που ήταν μπροστά της να εγκαταλείπει και με γενναία επίθεση πέρασε στα τελευταία χιλιόμετρα και την Ουκρανή Χάνα Σέβτσουκ για να τερματίσει 5η. Αυτή είναι η υψηλότερη θέση σε μεγάλη διοργάνωση για την 36χρονη μητέρα, που φέτος από αθλήτρια της μικρής απόστασης, ανέβηκε στα πολλά χιλιόμετρα.

Η Όλγα Φιάσκα, αν και είχε ανέβει στη δεκάδα, δεν άντεξε τους πόνους και εγκατέλειψε μετά το 27ο χιλιόμετρο, ενώ η Έφη Κουρκουτσάκη ήταν 15η σε 3.51.36, πολύ-πολύ κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ της που ήταν 4:13.13.