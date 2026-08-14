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Ο Εμμαουήλ Καραλής πήδηξε χαλαρά και με την πρώτη τα 5,60μ. και προκρίθηκε στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο τελικό θα αγωνιστεί και η Τζένγκο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να κάνει μόνο μία επιτυχημένη προσπάθεια στα 5.60 μ. και πήρε την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος, όπως και οι Αρμάντ Ντουπλάντις και Μπο Καντά Λίτα Μπέχρα.

Ο έτερος Έλληνας επικοντιστής Γιάννης Ρίζος έμεινε εκτός τελικό, με τρία άκυρα άλματα στα 5.25μ., ύψος από το οποίο ξεκινούσαν οι προσπάθειες των αθλητών.

Οι 12άδα του τελικού:

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Στον τελικό και η Τζένγκο

Τη συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου εξασφάλισε η Ελίνα Τζένγκο.

Οι προσπάθειες των αθλητριών στο δεύτερο γκρουπ των προκριματικών στο αγώνισμα ολοκληρώθηκαν με την Ελληνίδα αθλήτρια, με την επίδοση της στα 59,62μ να παίρνει την έκτη θέση στη γενική κατάταξη των προκριματικών. Μία θέση που της έδωσε και την πρόκριση στον τελικό.

Η επίδοση αυτή μάλιστα ήταν και αρκετά καλή για την Τζέγκο, η καλύτερη εφετινή της.

Ο μεγάλος τελικός στον ακοντισμό είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 16 Αυγούστου.