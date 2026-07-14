Άλλη μια πρωτιά για τον Μίλτο Τεντόγλου, στο μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Με… φόρα από το Diamond League του Μονακό, ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε άλλη μια πρωτιά, αυτή τη φορά στο μίτινγκ της Βουδαπέστης, όπου έφτασε στα 8,31 μ. στο καλύτερο άλμα του.

Το ξεκίνημα του αγώνα δεν ήταν ιδανικό για τον δύο φορές «χρυσό» Ολυμπιονίκη του μήκους, αλλά μόλις βρήκε ρυθμό, ο Μίλτος Τεντόγλου «καθάρισε» τον αγώνα. Εξάλλου, ο 28χρονος έχει δείξει πως βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση σε αυτή τη σεζόν του ανοιχτού στίβου και με το 8,61 μ. που πέτυχε στο Μονακό την περασμένη Παρασκευή είναι ο κορυφαίος φέτος στον κόσμο.

Στη Βουδαπέστη, στα δύο πρώτα άλματά του έβαλε «σημάδι» στα 7,88 μέτρα. Στην τρίτη προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,12 μ., για να ανέβει στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ανβάρ Ανβάροφ, που είχε την ίδια επίδοση αλλά καλύτερο δεύτερο άλμα.

Η παραμονή του Τεντόγλου στη δεύτερη θέση ήταν σύντομη. Στην τέταρτη προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,18 μ. και πέρασε πρώτος, ενώ με τις επόμενες δύο προσπάθειές του στα 8,19 και τα 8,31 μ. διεύρυνε τη διαφορά με τους αντιπάλους του. Υπενθυμίζεται πως και στο Μονακό ο Τεντόγλου έκανε την καλύτερη επίδοσή του στο έκτο άλμα, κάτι που άλλωστε αποτελεί… συνήθειά του.

Ο Ανβάρ Ανβάροφ ήταν τελικά δεύτερος με το άλμα στα 8,12 μ., ενώ την τρίτη θέση, με την ίδια επίδοση- πήρε ο Σίμον Μπατζ.

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Τρίτος ο Καραλής στη Βουδαπέστη

Πριν από τον Μίλτο Τεντόγλου, στη Βουδαπέστη αγωνίστηκε και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ήταν τρίτος στο επί κοντώ με 5,90 μέτρα.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,60 μ., χρειάστηκε δεύτερο άλμα στα 5,80 μ., αλλά «πέταξε» απευθείας μετά στα 5,90 μέτρα. Ωστόσο, όταν ανέβηκε ο πήχης στα 6 μ.- ύψος που έχει περάσει σε δύο αγώνες της φετινής σεζόν του ανοιχτού στίβου- δεν κατάφερε να κάνει το άλμα που ήθελε.

Έτσι, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την τρίτη θέση, πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις- ο οποίος κυριάρχησε σε έναν ακόμα αγώνα, περνώντας τα 6,07 μ.- και τον Κέρτις Μάρσαλ (6,00 μ.).

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