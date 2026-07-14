Η παραλία της Εύβοιας που μοιάζει να χωρίζεται στα δύο. Ένας προορισμός ιδανικός για μονοήμερες αποδράσεις, μπάνιο στη θάλασσα και φαγητό δίπλα στο κύμα.

Η Εύβοια αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο όμορφους και κοντινούς προορισμούς για μονοήμερες αποδράσεις από την καθημερινότητα. Η εύκολη πρόσβαση, οι αμέτρητες παραλίες, τα καταπράσινα τοπία και τα γραφικά χωριά της, καλύπτουν το γούστο και τις επιθυμίες κάθε ταξιδιώτη. Από οργανωμένες παραλίες, μέχρι τους απομονωμένους κολπίσκους η Εύβοια αποτελεί ιδανική λύση για μια μονοήμερη εκδρομή ή ένα σύντομο σαββατοκύριακο.

Το καλοκαίρι βρίσκεται στο απόγειό του και οι παραλίες αποτελούν την ιδανική επιλογή για εξορμήσεις. Ανάμεσα στις πιο «δροσερές» γωνιές της Εύβοιας, βρίσκεται και ο Κάλαμος, μία παραλία που μοιάζει να χωρίζεται στα δύο προσφέροντας επιλογές για κάθε επισκέπτη.

Κάλαμος – Η παραλία της Εύβοιας δύο ώρες μακριά από την Αθήνα

Στη νότια πλευρά του νησιού, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από την Αθήνα, βρίσκεται η παραλία του Καλάμου, μία ακτή που παραμένει σχετικά ήσυχη, χωρίς να είναι πλήρως απομονωμένη.

Ο Κάλαμος, είναι ένας μικρός παραθαλάσσιος οικισμός που απλώνεται σε μικρή απόσταση από το Αυλωνάρι και είναι χτισμένος ανάμεσα στο καταπράσινο τοπίο και το γαλάζιο του Αιγαίου.

Η παραλία του, ξεχωρίζει για τα καθαρά, καταγάλανα νερά, το λευκό βότσαλο και το ήσυχο περιβάλλον που την χαρακτηρίζει με το πιο εντυπωσιακό της στοιχείο να έγκειται στο γεγονός ότι η παραλία μοιάζει να χωρίζεται στα δύο.

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Για να φτάσετε στο σημείο θα χρειαστεί να διανύσετε με το αυτοκίνητο μερικά χιλιόμετρα με στροφές, ωστόσο η θέα θα σας ανταμείψει. Φτάνοντας στο σημείο αντικρίζετε την είσοδο στις δύο παραλίες, καφέ και ταβέρνες πλάι στο κύμα, ενώ το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να αποφασίσετε σε ποια πλευρά θα απολαύσετε το μπάνιο σας.

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Δεξιά, η ακτή είναι οργανωμένη και χαρακτηρίζεται από άμμο, διάφανα, ρηχά νερά και ξαπλώστρες που φτάνουν μέχρι το κύμα, ωστόσο το περιβάλλον παραμένει ήρεμο και οικογενειακό, ιδανική επιλογή για παιδιά και μεγάλες παρέες.

Από την αριστερή πλευρά, η αίσθηση είναι εντελώς διαφορετική με το τοπίο να αποπνέει μία «άγρια» ομορφιά.

Για να ανακαλύψετε την παραλία θα χρειαστεί να περπατήσετε μόλις μερικά μέτρα για να αντικρίσετε το λευκό βότσαλο, την ηρεμία και την καταγάλανη θάλασσα.

Η βλάστηση της περιοχής προσφέρει ένα διαφορετικό χρώμα στις δύο παραλίες, ενώ τα βράχια αριστερά και δεξιά δημιουργούν σχήματα και μοναδικές εικόνες.

Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην δεξιά πλευρά της παραλίας, όταν η περιοχή έχει αέρα η θάλασσα σηκώνει αρκετό κύμα. Το μπάνιο δεν είναι απαγορευτικό τις περισσότερες φορές, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς ο βυθός βαθαίνει ομαλά.

Στην αριστερή πλευρά οι άνεμοι δεν επηρεάζουν το ίδιο, ωστόσο είναι ικανοί να ανακατέψουν τα νερά.

Σε κάθε περίπτωση, η παραλία του Καλάμου, αποτελεί μία από τις πιο όμορφες επιλογές για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα, ενώ αν ο χρόνος σας φτάνει για να παραμείνετε στο σημείο μέχρι και το βράδυ το ηλιοβασίλεμα θα σας μαγέψει.

Τα χρώματα του ήλιου αγκαλιάζουν τα νερά του Αιγαίου, δημιουργώντας το πιο ειδυλλιακό και όμορφο περιβάλλον ακόμη και για απογευματινό μπάνιο.