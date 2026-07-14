Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, σε όρους δολαρίου, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Οκτώβριο του 2021.

Η ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των παραγγελιών από αμερικανικές επιχειρήσεις πριν από την επιβολή νέων δασμών, οδήγησαν σε θεαματική άνοδο του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας τον Ιούνιο.

Ρεκόρ σε εξαγωγές και εισαγωγές

Σύμφωνα με τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, σε όρους δολαρίου, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Οκτώβριο του 2021. Η επίδοση ξεπέρασε σημαντικά τόσο την αύξηση του 19,4% που είχε καταγραφεί τον Μάιο όσο και τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 18,2%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία των εισαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 36%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιούνιο του 2021 και υπερβαίνοντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις για άνοδο 24%. Το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας διαμορφώθηκε στα 125,6 δισ. δολάρια.

Άνοδος των συναλλαγών με ΗΠΑ, ASEAN και Ε.Ε.

Οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά περίπου 14%, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 26%. Παράλληλα, οι αποστολές προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας εκτοξεύθηκαν κατά περίπου 35%, ενώ οι εισαγωγές από την περιοχή αυξήθηκαν κατά 27%. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν άνοδο 18,5%, με τις εισαγωγές από το ευρωπαϊκό μπλοκ να ενισχύονται κατά περισσότερο από 9%.

Οι δασμοί επιτάχυναν τις παραγγελίες

Αναλυτές αποδίδουν τη δυναμική αυτή στην επιτάχυνση των αποστολών προς τις ΗΠΑ πριν από την εφαρμογή νέων εμπορικών περιορισμών, αλλά και στη διοχέτευση προϊόντων μέσω χωρών της ASEAN. Οι κινεζικές βιομηχανίες αύξησαν την παραγωγή τους τον Ιούνιο, καθώς οι παραγγελίες από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν σημαντικά, ενόψει της λήξης, στις 24 Ιουλίου, της ισχύος του προσωρινού γενικού δασμού 10% και της πιθανής επιβολής νέων μέτρων από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των εξαγωγών διαδραμάτισε η παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι εξαγωγές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με έναν χρόνο πριν, αγγίζοντας τα 38 δισ. δολάρια, ενισχύοντας τη μεταποιητική δραστηριότητα και αντισταθμίζοντας τις πιέσεις από την αδύναμη εγχώρια κατανάλωση και τη συνεχιζόμενη κρίση στην αγορά ακινήτων.

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Κατάρρευση στις εισαγωγές πετρελαίου

Στον αντίποδα, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου υποχώρησαν κατά 41% σε ετήσια βάση, στους 29,3 εκατ. τόνους, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δέκα ετών. Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι εισαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν κατά 11% σε όγκο.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, τα οποία αναμένονται την Τετάρτη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας επιβραδύνθηκε στο 4,5% από 5% το πρώτο τρίμηνο, ενώ αναμένουν ασθενέστερες επιδόσεις στην κατανάλωση και στις επενδύσεις. Τέλος, οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος στα τέλη Ιουλίου, αναζητώντας ενδείξεις για νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας, αν και οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι το Πεκίνο δύσκολα θα προχωρήσει σε ισχυρά δημοσιονομικά κίνητρα όσο οι εξαγωγές παραμένουν σε τόσο υψηλά επίπεδα