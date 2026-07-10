Ειδικοί προειδοποιούν πως η AI θα εντείνει τους κινδύνους απάτης και κυβερνοαπειλών έως το 2030.

Όταν την καλούν από έναν αριθμό που δεν αναγνωρίζει, η Ρέιτσελ Ρίκαρντ Στράους απαντά στο τηλέφωνο και παραμένει σιωπηλή μέχρι ο καλών να πει ποιος είναι και τι θέλει.

Όπως παραδέχεται, η συμπεριφορά της δεν είναι η ιδανική και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αγενής, όταν για παράδειγμα τηλεφωνεί ο γιατρός της. Ίσως όμως αξίζει τον κόπο, αφού βοηθά στην προστασία της από το νέο κύμα εξελιγμένων τεχνικών απάτης με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Μία από αυτές είναι η κλωνοποίηση φωνής (voice cloning), όπου οι απατεώνες παίρνουν απλώς ένα σύντομο ηχητικό απόσπασμα και χρησιμοποιούν την AI για να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό αντίγραφο της φωνής σας που ακούγεται ακριβώς όπως εσείς - και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πει οτιδήποτε επιλέξει ο απατεώνας.

Στη συνέχεια, μπορούν να εξαπατήσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα ώστε να τους στείλουν χρήματα, χρησιμοποιώντας τη φωνή σας για να τα ζητήσουν - επινοώντας μια δικαιολογία ή υπονοώντας, για παράδειγμα, ότι βρίσκεστε σε δεινή θέση.

Η Στράους ελπίζει ότι με το να μην μοιράζεται τη φωνή της, θα είναι ελαφρώς πιο δύσκολο για τους απατεώνες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν και να την εκμεταλλευτούν.

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Μόλις αναγνωρίσει τον καλούντα, ζητά γρήγορα συγγνώμη για την αγένειά της και τον αποζημιώνει με την χαρούμενη διάθεσή της - πράγμα που, όπως λέει, είναι βέβαιη ότι κάνει τον τρόπο που μιλά στο τηλέφωνο να φαίνεται ακόμη πιο παράξενος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκτοξεύει τους κινδύνους

Μια έκθεση, αυτή την εβδομάδα, σχετικά με το μέλλον της AI στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προειδοποίησε με κατηγορηματικό τρόπο για αυτό που έρχεται.

«Η AI θα εντείνει τους κινδύνους απάτης και κυβερνοαπειλών έως το 2030», αναφέρει η έκθεση της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA). «Θα γίνουν ταχύτεροι, φθηνότεροι, εφαρμόσιμοι σε μαζική κλίμακα και πιο πειστικοί».

Η απάτη ήταν πάντα μια μάστιγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο αντίκτυπός της είναι καταστροφικός: Περισσότερες από τέσσερις εκατομμύρια υποθέσεις αναφέρθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του κλαδικού φορέα UK Finance, ενώ συνολικά εκλάπησαν έως και 1,3 δισεκατομμύρια στερλίνες.

Καθώς όμως περνάμε σε αυτή τη νέα εποχή, όπου οι απατεώνες είναι «οπλισμένοι» με AI, η Ρέιτσελ Ρίκαρντ Στράους επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτεροι. Έχουν αυτό το νέο όπλο, επομένως θα χρειαστούμε και εμείς νέες στρατηγικές για να αντεπιτεθούμε.

Τρεις συμβουλές που δεν πρέπει να ξεχνάμε

Πρώτον, δεν μπορούμε πλέον να προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τους απατεώνες – γίνονται όλο και πιο έξυπνοι γι' αυτό και δεν θα κερδίσουμε.

Μια στρατηγική για την καταπολέμηση των κινδύνων της κλωνοποίησης και της προσωποποίησης είναι η καθιέρωση μιας συνθηματικής λέξης (κωδικού) με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, την οποία γνωρίζετε μόνο εσείς, ώστε να μπορείτε να αποδείξετε ότι μιλάτε με το σωστό άτομο αν χρειαστεί.

Δεύτερον, πρέπει να σταματήσουμε να υποθέτουμε ότι μπορούμε να εντοπίσουμε πότε ένας ιστότοπος, μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα email, ένα τηλεφώνημα ή ένα γραπτό μήνυμα έχει δημιουργηθεί από απατεώνα.

Μέχρι πρόσφατα, μπορεί να υπήρχαν ενδεικτικά σημάδια. Για παράδειγμα, η γραμματική θα ήταν κακή, η αλληλογραφία που υποτίθεται ότι προερχόταν από την τράπεζά σας δεν θα έμοιαζε καθόλου με την αυθεντική και οι ιστοσελίδες θα ήταν γεμάτες λάθη.

Όμως, όλο και περισσότερο, με τη βοήθεια της AI, οι απατεώνες μπορούν να αντιγράψουν τα πάντα στην τελειότητα.

Για παράδειγμα, η Στράους αναφέρει μια απάτη που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και φαίνεται να δείχνει ένα ειδησεογραφικό άρθρο του BBC σχετικά με τον ηγέτη του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος είχε μια αντιπαράθεση με τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι.

Σε αυτό, ο Φάρατζ φαίνεται να ισχυρίζεται ότι γνωρίζει για μια εξαιρετική επένδυση που θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους πλούσιους και ότι η Τράπεζα τους αρνείται την πρόσβαση σε αυτήν. Τίποτα στο ειδησεογραφικό άρθρο δεν είναι αληθινό και ο Φάρατζ δεν έχει καμία σχέση με αυτό, αλλά φαίνεται εξαιρετικά ρεαλιστικό.

Τρίτον, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για την άνοδο των προσωποποιημένων επιθέσεων.

Μέχρι πρόσφατα, οι απατεώνες έπρεπε να βομβαρδίζουν χιλιάδες υποψήφια θύματα με το ίδιο ψεύτικο μήνυμα.

Για παράδειγμα, έστελναν ένα γραπτό μήνυμα ισχυριζόμενοι ότι προέρχεται από έναν συγκεκριμένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Οποιοσδήποτε παραλήπτης δεν ήταν πελάτης αυτού του παρόχου θα θεωρούσε το μήνυμα ύποπτο ή απλώς θα το αγνοούσε. Αλλά για όσους ήταν, το μήνυμα μπορεί να φαινόταν αληθινό και μπορεί να παγιδεύονταν.

Με την AI, οι απατεώνες μπορούν να εξατομικεύουν τα μηνύματα ώστε να φαίνονται ακόμη πιο πειστικά – και αυτό σημαίνει ότι όλοι κινδυνεύουν να την πατήσουν.

Όπως το θέτει η έκθεση της FCA: «Η AI κάνει την απάτη και τις κομπίνες να εξαπλώνονται ταχύτερα και να είναι πιο πειστικές, ιδίως η προσωποποίηση, η απάτη μέσω υβριδικών ταυτοτήτων και οι αυτοματοποιημένες επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής».

Επομένως, θα πρέπει να είμαστε ακόμη περισσότερο σε επιφυλακή. Αφιερώστε ένα λεπτό πριν απαντήσετε σε οποιαδήποτε αλληλογραφία από την τράπεζά σας ή άλλους παρόχους. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες, επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία αντί να απαντήσετε στο μήνυμα που λάβατε.

Και, σε αυτόν τον κόσμο της AI, η Ρέιτσελ Ρίκαρντ Στράους μάς υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι είναι συχνά το πιο χρήσιμο όπλο. Διασταυρώστε τα μηνύματα με αγαπημένα σας πρόσωπα αν δεν είστε σίγουροι.

Πηγή: thisismoney.co.uk