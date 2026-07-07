Ο επενδυτής του Shark Tank και πρόεδρος της O'Leary Ventures ανέφερε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι, αν ήταν ξανά στα 20 του, θα επέλεγε τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της εποχής: την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Αν ο Kevin O'Leary, 71 ετών, ξεκινούσε σήμερα την καριέρα του από την αρχή ως 25χρονος, δηλώνει πως θα επικεντρωνόταν σε δύο συγκεκριμένους τομείς της τεχνολογίας που θεωρεί ότι προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για δημιουργία πλούτου.

Ο επενδυτής του Shark Tank και πρόεδρος της O'Leary Ventures ανέφερε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι, αν ήταν ξανά στα 20 του, θα επέλεγε τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της εποχής: την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

«Πιστεύω ότι η ανάπτυξη της AI θα είναι εκθετική», τόνισε.

Ωστόσο, μέσα στο τεράστιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, ο O'Leary ξεχωρίζει δύο βασικές ευκαιρίες: την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην υιοθέτηση εργαλείων AI και την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers).

1. Η μεγάλη ευκαιρία στις μικρές επιχειρήσεις

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Αντί να στοχεύσει εξαρχής τους μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς, ο O'Leary θα επικεντρωνόταν σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζομένους, βοηθώντας τες να ενσωματώσουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στις καθημερινές τους λειτουργίες.

Σύμφωνα με τη Small Business Administration, περίπου 36 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις παράγουν σχεδόν το ήμισυ του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Παρότι πολλές επιθυμούν να αξιοποιήσουν την AI, συχνά δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία ή τους απαραίτητους πόρους για να το κάνουν τόσο γρήγορα όσο οι μεγάλες εταιρείες.

Αυτό, σύμφωνα με τον O'Leary, δημιουργεί μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για όσους μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να οργανώσουν καλύτερα τα δεδομένα τους και να δημιουργήσουν συστήματα που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυσή τους.

«Θα υπάρξει τεράστιος αριθμός ανθρώπων που θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν την AI, αλλά δεν θα ξέρουν πώς. Και θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για να λύσουν αυτό το πρόβλημα», σημείωσε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν αναφέρεται στο παραδοσιακό consulting, αλλά σε υπηρεσίες «υλοποίησης και εκτέλεσης» (implementation and execution). Μάλιστα, ως Executive Fellow στο Harvard για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, έχει δηλώσει ότι αποθαρρύνει τους φοιτητές MBA από το να ακολουθήσουν καριέρα στη συμβουλευτική, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «αργή πορεία προς τη μετριότητα».

2. Τα data centers: Η «ακίνητη περιουσία» της τεχνητής νοημοσύνης

Η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία που βλέπει ο O'Leary αφορά την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, έναν τομέα που απαιτεί μεγαλύτερα κεφάλαια αλλά προσφέρει εξίσου σημαντικές προοπτικές.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα της AI σήμερα είναι τα data centers. Πρόκειται ουσιαστικά για ανάπτυξη ακινήτων», ανέφερε.

Όπως εξηγεί, η ζήτηση για υποδομές που θα υποστηρίξουν την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται πολύ ταχύτερα από την προσφορά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατασκευή data centers συνολικής ισχύος περίπου 5 γιγαβάτ, ενώ η πραγματική ζήτηση είναι πολλαπλάσια.

«Η ζήτηση είναι αχόρταγη», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έχει ήδη επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα, συμμετέχοντας στη δημιουργία ενός βιομηχανικού πάρκου data centers αξίας 70 δισ. δολαρίων στην Αλμπέρτα του Καναδά, με δυνατότητα παροχής υπολογιστικής ισχύος 7,5 γιγαβάτ. Παράλληλα, στηρίζει και ένα ακόμη έργο ύψους 100 δισ. δολαρίων στη Γιούτα, το οποίο επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων λόγω πιθανών επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Οι προβλέψεις ενισχύουν την αισιοδοξία του. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs Research, η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος για data centers κατά 165% έως το τέλος της δεκαετίας.

Παράλληλα, τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Amazon, η Microsoft και η Google επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες υποδομές, χωρίς να διαφαίνεται επιβράδυνση. Η Lisa Shallet, επικεφαλής επενδύσεων της Morgan Stanley Wealth Management, έχει εκτιμήσει ότι οι ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες των hyperscalers για data centers και σχετικές υποδομές προσεγγίζουν πλέον τα 400 δισ. δολάρια.

Η κοινή συνισταμένη των δύο ευκαιριών

Για τον O'Leary, και οι δύο αυτές επιχειρηματικές επιλογές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν βρίσκονται στο πιο εντυπωσιακό ή προβεβλημένο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχθεί ολόκληρη η οικονομία της AI τα επόμενα χρόνια.

Μπορεί η εγκατάσταση εργαλείων AI σε μια μικρή επιχείρηση ή η ανάπτυξη ενός data center να μην αποτελούν την πιο θεαματική πρόταση για το Shark Tank, όμως ο Kevin O'Leary πιστεύει ότι ακριβώς αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να κάνουν πολλούς σημερινούς 25χρονους ιδιαίτερα πλούσιους στο μέλλον.

πηγή: fortune