Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί περαιτέρω ενημέρωση για τα «bots από το εξωτερικό», αλλά ακόμα περιμένουμε.

Η τραγελαφική απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου για τη φάρσα που δέχθηκε ο Θάνος Ντόκος από τους Ρώσους φαρσέρ Vovan & Lexus μας θύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση επιστρατεύει ψηφιακούς εχθρούς για να εξηγήσει μια εξέλιξη που την εκθέτει.

Αυτή τη φορά έκανε λόγο για «υβριδικού χαρακτήρα επίθεση» με «διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας» μέσω «εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης», διατύπωση που ακούγεται περισσότερο σαν περίληψη σεναρίου κατασκοπευτικής ταινίας παρά ως ενημέρωση που συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία.

Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που ακούμε αντίστοιχους ισχυρισμούς. Μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει – και μάλιστα από το βήμα της Βουλής – για «έκρηξη» λογαριασμών (bots) από το εξωτερικό που, όπως υποστήριξε, επιχείρησαν να επηρεάσουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών πριν τις μεγάλες συγκεντρώσεις.

«Και βέβαια - δεν θα πω πολλά γι’ αυτό (σ.σ. για τη διαμόρφωση της πραγματικότητας), γιατί θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε σε κάποιο διάστημα από τώρα - και τη βιομηχανία των bots, για τα οποία μίλησε χθες η Ελληνική Αστυνομία. Bots, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι κατασκευασμένοι, μη υπαρκτοί, λογαριασμοί, οι οποίοι διαδίδουν περιεχόμενο. Είδαμε μία "έκρηξη" τέτοιων bots τον τελευταίο μήνα πριν από την επέτειο για τα Τέμπη. Νομίζω ότι όποιος έχει παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το αντελήφθη αυτό», είχε πει και συμπλήρωσε: «Αλλά να σας πω κάτι: όταν εμφανίζονται bots από το εξωτερικό, από χώρες, δεν θέλω να τις αναφέρω, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω υπόνοιες παρεξηγήσεων, που μέχρι πριν από δύο-τρεις μήνες γράφανε σε άλλες γλώσσες και τώρα ξαφνικά ενδιαφέρονται να γράψουν στα ελληνικά και να ασχοληθούν με το ζήτημα των Τεμπών και να προωθούν το πιο χυδαίο περιεχόμενο από αυτά τα οποία διακινήθηκαν στο διαδίκτυο, σας διαβεβαιώνω ότι και θα το ψάξουμε και θα βρούμε ποιοι συντόνισαν αυτή την προσπάθεια».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 30:35'' του βίντεο:

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Έκτοτε, 16 μήνες μετά, δεν έχουμε δει ούτε εκθέσεις, ούτε στοιχεία, ούτε αποτελέσματα κάποιας έρευνας που να τεκμηριώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Ούτε μάθαμε ποια ήταν η χώρα προέλευσης, ποιοι βρίσκονταν πίσω από τη φερόμενη επιχείρηση.

Γι' αυτό και η επίκληση μιας «υβριδικής επίθεσης» με «χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης» δύσκολα μπορεί να σταθεί δίπλα στην εκδοχή των ίδιων των φαρσέρ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι όλη η επιχείρηση ξεκίνησε με «ένα email από το Gmail στο γραφείο του, στο οποίο απλώς μας απάντησαν».

Μ. Καλ.