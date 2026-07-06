Τα ρούχα και τα αξεσουάρ συχνά λειτουργούν ως εργαλεία αυτοέκφρασης. Μπορούν να επικοινωνούν την ταυτότητα, να διατηρούν αναμνήσεις, να ενισχύουν αξίες και ακόμη και να ενδυναμώνουν την αίσθηση του εαυτού ενός ατόμου.

Μερικοί άνθρωποι φορούν ένα μόνο δαχτυλίδι κάθε μέρα. Άλλοι φορούν πολλά. Τα φορούν σε διαφορετικά δάχτυλα, συνδυάζουν μέταλλα, συλλέγουν σχέδια με πολύτιμους λίθους ή φορούν δαχτυλίδια που έχουν συναισθηματική αξία. Για αυτούς, τα δαχτυλίδια γίνονται μέρος της καθημερινής τους εμφάνισης. Με την πρώτη ματιά, μπορεί να φαίνεται ότι απλώς ακολουθούν τις τάσεις της μόδας ή προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή.

Η ψυχολογία όμως υποστηρίζει ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι περισσότερο. Τα ρούχα και τα αξεσουάρ συχνά λειτουργούν ως εργαλεία αυτοέκφρασης. Μπορούν να επικοινωνούν την ταυτότητα, να διατηρούν αναμνήσεις, να ενισχύουν αξίες και ακόμη και να ενδυναμώνουν την αίσθηση του εαυτού ενός ατόμου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι φορούν πολλά δαχτυλίδια έχουν το ίδιο κίνητρο. Κάποιοι απλώς απολαμβάνουν τα κοσμήματα ή εκτιμούν την τεχνική τους. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές καθιερωμένες ψυχολογικές θεωρίες βοηθούν να εξηγηθεί γιατί τα δαχτυλίδια μπορούν να αποκτήσουν συναισθηματική σημασία.

Τα κοσμήματα μπορούν να γίνουν μέρος της προσωπικής ταυτότητας

Μία ισχυρή εξήγηση προέρχεται από τη Θεωρία του Εκτεταμένου Εαυτού (Extended Self Theory), που αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο καταναλωτή Russell Belk. Η θεωρία υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι συχνά βλέπουν ορισμένα αντικείμενα ως προεκτάσεις του εαυτού τους.

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Αντί να είναι «απλά αντικείμενα», τα σημαντικά προσωπικά αντικείμενα συνδέονται με την ταυτότητα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να φορά ένα δαχτυλίδι που κληρονόμησε από έναν παππού ή μια γιαγιά μαζί με δαχτυλίδια που απέκτησε σε σημαντικές στιγμές της ζωής του. Κάθε κομμάτι αντιπροσωπεύει μέρος της προσωπικής του ιστορίας. Το να τα αφαιρέσει μπορεί να μοιάζει σαν να αφήνει πίσω ένα κομμάτι της ταυτότητάς του.

Τα δαχτυλίδια συχνά έχουν συμβολική σημασία

Μια άλλη εξήγηση προέρχεται από τη Θεωρία Συμβολικής Αυτοολοκλήρωσης (Symbolic Self-Completion Theory), που αναπτύχθηκε από τους ψυχολόγους Robert Wicklund και Peter Gollwitzer. Η θεωρία υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συμβολικά αντικείμενα για να ενισχύσουν πτυχές της ταυτότητάς τους.

Ένα δαχτυλίδι μπορεί να συμβολίζει δημιουργικότητα, δέσμευση, ανεξαρτησία, πνευματικότητα, οικογενειακή κληρονομιά ή προσωπικά επιτεύγματα. Φανταστείτε έναν καλλιτέχνη που φορά χειροποίητα ασημένια δαχτυλίδια επειδή αντικατοπτρίζουν τη δημιουργικότητα και την ατομικότητα. Το κόσμημα γίνεται μια ορατή υπενθύμιση αξιών και όχι απλώς διακόσμηση.

Τα προσωπικά αντικείμενα ενισχύουν τη συναισθηματική σύνδεση

Έρευνες για τη «Σύνδεση με τα Αντικείμενα» (Attachment to Possessions) δείχνουν ότι οι άνθρωποι συχνά αναπτύσσουν συναισθηματικούς δεσμούς με σημαντικά αντικείμενα. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα αξεσουάρ, τα συναισθηματικά δαχτυλίδια συνδέονται συχνά με σημαντικές σχέσεις ή αναμνήσεις.

Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να συνεχίσει να φορά ένα δαχτυλίδι που έλαβε από έναν στενό φίλο χρόνια πριν, ακόμη κι όταν οι τάσεις της μόδας αλλάζουν. Η συναισθηματική σύνδεση έχει μεγαλύτερη σημασία από την εμφάνιση.

Η αυτοέκφραση βοηθά στην επικοινωνία της προσωπικότητας

Ψυχολόγοι που μελετούν την αυτοέκφραση έχουν διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν φυσικά την εμφάνισή τους για να επικοινωνήσουν πτυχές της προσωπικότητάς τους. Τα ρούχα, τα χτενίσματα, τα τατουάζ και τα κοσμήματα συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιος που φορά έντονα, εκκεντρικά δαχτυλίδια μπορεί να απολαμβάνει την καλλιτεχνική έκφραση. Ένα άλλο άτομο μπορεί να επιλέγει μίνιμαλ σχέδια που αντικατοπτρίζουν απλότητα. Κανένα στυλ δεν αποκαλύπτει ολόκληρη την προσωπικότητα, αλλά και τα δύο επιτρέπουν την επικοινωνία κάποιων στοιχείων πριν ακόμη ειπωθεί μια λέξη.

Τα δαχτυλίδια μπορούν να ενεργοποιούν αναμνήσεις

Μια ακόμη χρήσιμη εξήγηση προέρχεται από την Αυτοβιογραφική Μνήμη. Αντικείμενα που συνδέονται με σημαντικά γεγονότα ζωής συχνά βοηθούν τους ανθρώπους να ανακαλούν προσωπικές εμπειρίες. Ένα δαχτυλίδι αποφοίτησης μπορεί να θυμίζει χρόνια σκληρής προσπάθειας. Ένα οικογενειακό κειμήλιο μπορεί να φέρνει στο μυαλό αγαπημένα πρόσωπα. Ένα δαχτυλίδι-αναμνηστικό ταξιδιού μπορεί να θυμίζει αξέχαστες διακοπές. Κάθε ματιά στο δαχτυλίδι γίνεται μια μικρή υπενθύμιση σημαντικών στιγμών.

Τα οικεία αντικείμενα δημιουργούν ψυχολογική άνεση

Οι ερευνητές περιγράφουν επίσης το «Φαινόμενο της Απλής Έκθεσης» (Mere Exposure Effect), που εισήγαγε ο ψυχολόγος Robert Zajonc. Η θεωρία υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι συχνά αναπτύσσουν μεγαλύτερη προτίμηση για πράγματα με τα οποία έρχονται σε επαφή επανειλημμένα. Κάποιος που φορά τα ίδια δαχτυλίδια καθημερινά συνηθίζει την παρουσία τους.

Με τον χρόνο, το να τα φορά κάθε πρωί γίνεται μέρος μιας οικείας ρουτίνας. Χωρίς αυτά, το άτομο μπορεί να νιώθει ότι του λείπει κάτι, ακόμη κι αν κανείς άλλος δεν το παρατηρεί.

Το να φορά κανείς πολλά δαχτυλίδια δεν είναι πάντα θέμα εντυπωσιασμού

Μια συνηθισμένη παρανόηση είναι ότι οι άνθρωποι που φορούν πολλά δαχτυλίδια απλώς θέλουν να τραβήξουν την προσοχή. Η ψυχολογία δεν υποστηρίζει ένα τόσο γενικό συμπέρασμα. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν δαχτυλίδια επειδή έχουν συναισθηματική σημασία, εκφράζουν αξίες, διατηρούν αναμνήσεις ή απλώς τους κάνουν να νιώθουν πιο «ο εαυτός τους». Τα κοσμήματα συχνά έχουν προσωπικό νόημα που οι άλλοι δεν μπορούν να δουν.

Η ψυχολογία δείχνει ότι οι άνθρωποι που φορούν πολλά δαχτυλίδια δεν προσπαθούν απαραίτητα να ξεχωρίσουν. Για κάποιους, κάθε δαχτυλίδι αφηγείται μια ιστορία, και το να τα φορούν καθημερινά είναι ένας τρόπος να κουβαλούν αυτές τις ιστορίες μαζί τους όπου κι αν πάνε.

πηγή: economictimes